Die New Yorker Polizei ermittelt gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen des Verdachts, die Schauspielerin Paz de la Huerta vergewaltigt zu haben. Seine Kollegen sammelten derzeit Beweise, um dann einen Haftbefehl zu erwirken, sagte der Chef der Kriminalpolizei, Robert Boyce.



Nach Polizeiangaben sind die Aussagen de la Huertas, Weinstein habe sie 2010 zweimal in ihrer Wohnung vergewaltigt, in Teilen bereits bestätigt. Die Schauspielerin habe jede Minute der Vorfälle schildern können – wo sie war, wo sie sich trafen, und was er tat –, was ihre Aussage sehr glaubwürdig mache.



Vor vier Wochen hatten erstmals Frauen Anschuldigen der sexuellen Belästigung gegen den 65-Jährigen erhoben. Darunter auch prominente Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Manche Vorwürfe sind sehr alt – 30 bis 40 Jahre –, andere stammen aus jüngerer Vergangenheit. Seither ist die Zahl der mutmaßlich betroffenen Frauen gestiegen, manche sprechen von sexueller Belästigung, andere von Vergewaltigung. Mittlerweile ermittelt die Polizei von New York, Los Angeles und London gegen Weinstein.

Der besitzt eine Wohnung und ein Büro seiner Produktionsfirma in New York, hält sich zur Zeit aber nicht in der Stadt auf, was eine Verhaftung durch die New Yorker Polizei unmöglich macht. Am Freitag war der Aufenthaltsort des Produzenten unbekannt. Die Nachrichtenwebseite TMZ meldete, Weinstein sei mit Perücke und Kappe verkleidet in einem Restaurant in Phoenix gesichtet worden.