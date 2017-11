Der neue Netflix-Film Mudbound beginnt in den ewigen Südstaaten, die man aus der Literatur und dem Film zur Genüge kennt. Jene Südstaaten also, in denen Zeit bedeutungslos zu sein scheint. In den ersten Szenen schippen zwei Brüder ein Loch – ein Grab, wie sich herausstellt. Ein ferner Sturm grollt und setzt schließlich alles unter Wasser. Wir sind in der Welt von William Faulkners As I Lay Dying, in Harper Lees schweißbedecktem Maycomb, Alabama, im rückständigen Süden von John Grisham oder Forrest Gump.

Die Regisseurin Dee Rees liefert satte, wunderschöne Bilder, in denen sich die Autos, Traktoren und Radios verlieren vor dem überwältigenden Südstaatenhimmel, immer auf der Kippe zum Gewitter. Und mit dem Wolkenbruch kommt dann der titelgebende Matsch. Gospel, Glaube, Tradition und die Gewalt der Natur, so wird uns signalisiert, dominieren diese Gegend und haben sie schon immer dominiert.

Aber das ist die erste von mehreren bravourösen Finten in Mudbound. Die Geschichte dieses Films (und des Romans von Hillary Jordan, auf dem er basiert) kann nur zu einer ganz bestimmten Zeit passieren. In einem Moment, an dem sich, was ewig schien, als zeitlich herausstellt. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Zwei Soldaten, einer weiß, einer schwarz, kehren aus Europa zurück. Sie beide haben sich verändert. Die Welt, in die sie zurückkehren, ist dieselbe geblieben. Mit dieser historischen Zäsur ist die Tragödie des Films eng verbunden. "Come back. Come all the way back", sagt Florence Jackson (gespielt von der Sängerin Mary J. Blige), als sie ihren Sohn in den Krieg verabschiedet. Es ist dieser Nachsatz, der ihm Schwierigkeiten bereiten wird: Zurückkehren wird er zwar, aber sich wieder einfinden in diese Welt kann er nicht.



Beide Familien leben und sterben

Die nächste Finte hat mit den Südstaatlern zu tun, die Mudbound bevölkern: Es sind eben nicht die üblichen Plantagenbesitzer und Sklavenhalter. Dieser Film erzählt die Geschichte armer Weißer und armer Schwarzer in den Südstaaten. Henry McAllen (Jason Clarke) zieht mit seiner Familie auf eine kleine Farm in Mississippi, auf das Land, das früher einmal seiner Familie gehört hat, aber auf dem er genauso Pächter ist wie Hap Jackson (Rob Morgan) und dessen Familie. Ihr gemeinsamer Nenner ist das Stück Land selbst, der Matsch. Er bedeckt die Figuren, schwarz und weiß. Beide Familien leben und sterben "mit demselben Lehm unter den Fingernägeln".

Sie sind einander gleicher, als die Weißen es wahrhaben wollen, und an den Kriegsschauplätzen in Europa werden sich Haps ältester Sohn Ronsel (Jason Mitchell) und Henrys jüngerer Bruder Jamie (Garrett Hedlund) immer ähnlicher. Aber in den Köpfen der McAllens dreht sich alles darum, ob sie es nun zugeben (wie Großvater Pappy, gespielt von Jonathan Banks) oder es leugnen (wie Henrys Frau Laura, gespielt von Carey Mulligan): So sehr sich die Familien ähneln mögen, sie dürfen einander nicht gleich sein. Die Rolle der armen Weißen in der unrühmlichen Geschichte der amerikanischen Südstaaten ist in den USA schon immer ein kompliziertes Thema – der Rest des Landes betrachtet diese Bevölkerungsgruppe mit Misstrauen, Faszination oder Mitleid.

"Wenn Du den niedrigsten Weißen überzeugst, dass er besser ist als der beste Farbige", so sagte Lyndon Johnson einmal, "dann merkt er gar nicht, dass du ihm die Taschen leerst. Gib ihm jemanden, auf den er herabschauen kann, und er wird seine Taschen höchstpersönlich für dich leeren." Dieser These nach, die auch heute noch bemüht wird, um das Verhalten von Trump-Wählern zu erklären,kam der Rassismus der Südstaatengesellschaft nie von den großen Sklavenhaltern, sondern von denen, die nur dank ihrer Hautfarbe nicht auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter standen.