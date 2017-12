Verlieren Sie langsam den Durchblick zwischen all den horizontalen und linearen Serien auf Netflix, Amazon, Sky und im Free-TV? Oder sind Sie einfach nur auf der Suche nach gutem Fernsehen, wollen womöglich sogar gepflegtes Binge-Watching betreiben? In unserer Kolumne "Hildegard von Binge" besprechen wir die interessantesten Neustarts des Monats.

"Top of the Lake – China Girl"

"Der Kollege kann Frauen gegenüber sehr penetrant sein. Also bleiben Sie auf Distanz." – "Es kommt vor, dass eine Frau Nein sagt und Ja meint. Das passiert uns Männern ständig." Wenn es 2017 eine Serie gibt, die die #MeToo-Debatte widerspiegelt, dann ist es Top of the Lake – China Girl. Vor vier Jahren drehte die neuseeländische Oscar-Preisträgerin Jane Campion den ersten Teil ihrer Geschichte um die Polizistin Robin (Elisabeth Moss), die den Mord an einer schwangeren Zwölfjährigen klären muss. Schon damals ging es um raue Männergesellschaften, Drogenhandel und sexuellen Missbrauch.

In der Fortsetzung China Girl ist der Sexismus versteckter, aber dafür umso schwieriger zu bekämpfen: Elisabeth Moss (seit ihrem Emmy für Handmaid’s Tale die offizielle Feministin der Serienwelt) wird von ihren Kollegen vor allem durch Nichtbeachtung bestraft und ihr Chef teilt ihr seine Geliebte Miranda als Kollegin zu (charmant: Miranda wird gespielt von Gwendoline Christie, der imposanten Brienne of Tarth aus Game of Thrones). Wieder ermittelt die Kommissarin im Fall einer toten Schwangeren, diesmal ist es eine asiatische Prostituierte, die in einem Koffer an der Küste von Sidney angeschwemmt wird. Robin ist allerdings selbst in den Fall involviert. Sie trifft nämlich ihre Tochter Mary (Jane Campions Tochter Alice Englert) wieder, die sie als Baby zur Adoption freigegeben hatte. Die 17-Jährige rebelliert gegen ihr akademisch-elitäres Adoptivelternhaus (Nicole Kidman und Ewen Leslie als Helikoptereltern) und ist einem deutschen Möchtegern-Kommunisten (David Dencik) verfallen, der eine dubiose Rolle innerhalb eines Bordells spielt.

Top of the Lake dekliniert sehr klug verschiedene Frauen- und Männerrollen durch und führt die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen Kindern und Eltern vor. Dabei geht es dann irgendwann um die wichtige Frage, wie weit für Frauen das Recht am eigenen Körper reicht – und an allem, was in ihm ist.

(Carolin Ströbele)

Die sechs Episoden von Top of the Lake – China Girl laufen jeweils als Doppelfolgen am 7., 14. und 21. Dezember auf Arte und sind danach eine Woche lang in der Mediathek abrufbar.