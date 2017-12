"The Square" von Regisseur Ruben Östlund ist der beste europäische Film des Jahres. Die Europäische Filmakademie zeichnete die schwedische Satire mit insgesamt sechs Trophäen aus. "The Square" hatte bereits bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Auch bei den Oscars ist die Komödie als bester ausländischer Film nominiert.

Zusätzlich zur Ehrung als bester Spielfilm gewann "The Square" auch die Preise in den Kategorien Drehbuch, Regie, Szenenbild und beste Komödie. Außerdem wurde Claes Bang für seine Hauptrolle in "The Square" als bester Schauspieler ausgezeichnet. Beste Schauspielerin wurde Alexandra Borbély für ihre Rolle im ungarischen Berlinale-Sieger "Körper und Seele". Die deutsche Schauspielerin Paula Beer, die für ihre Rolle in "Frantz" nominiert war, ging dafür leer aus.

Die französisch-amerikanische Schauspielerin Julie Delpy wurde für ihren "Europäischen Beitrag zum Weltkino" gewürdigt. Delpy wurde etwa durch ihre Hauptrollen in den Filmen "2 Tage Paris" und "Before Midnight", für den sie auch Regie führte, bekannt. Der russische Regisseur und Drehbuchautor Alexander Sokurow wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Sokurow hatte 2011 mit seinem Faust-Film den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig gewonnen.

Bester Animationsfilm wurde "Loving Vincent" über das Leben des Künstlers Vincent van Gogh von Dorota Kobiela und Hugh Welchman (Polen/ Großbritannien). Den Preis für den besten Dokumentarfilm erhielt "Kommunion", für den die polnische Regisseurin Anna Zamecka den Alltag der 14-jährigen Ola und ihres autistischen Bruders begleitete . Der Publikumspreis ging an Maria Schrader für den Film "Vor der Morgenröte" über die letzte Schaffensphase des Schriftstellers Stefan Zweig.

Der Europäische Filmpreis wird seit 1988 von der Europäischen Filmakademie verliehen. Über die Sieger in den einzelnen Kategorien stimmen die mehr als 3.000 Mitglieder der Akademie ab.