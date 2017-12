Das NSU-Drama Aus dem Nichts wurde bei der Verkündung der Golden-Globe-Nominierungen für die Sparte bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. Der Film erzählt von einem Terroranschlag zweier Neonazis in Hamburg, bei dem ein kurdischer Mann und sein fünfjähriger Sohn sterben. Zurück bleibt die Ehefrau und Mutter, gespielt von Diane Kruger, die sich nach dem Anschlag auf den einsamen Weg der Selbstjustiz begibt. Neben dem Leid der Hinterbliebenen erzählt der Film auch vom Umgang des deutschen Rechtsstaates mit rechtem Terror. Wenngleich die Geschichte fiktiv ist, bettete Regisseur Fatih Akin sie in reale Vorgänge. Das Attentat gleicht zum Beispiel bis in Details hinein dem Anschlag der NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf einen türkischen Friseursalon in Köln im Jahr 2004. In Cannes, wo der Film dieses Jahr vorgestellt wurde, gewann Kruger den Preis als beste Hauptdarstellerin. Aus dem Nichts ist außerdem für den Oscar nominiert.

Der letzte deutsche Film, der den Golden Globe nach Deutschland holte, war 2010 das Schwarzweiß-Drama Das weiße Band von Michael Haneke. Vor einem Jahr wurde die Tragikomödie Toni Erdmann nominiert, sie ging bei der Verleihung aber leer aus. In der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film werden auch Angelina Jolies Film First They Killed My Father aus Kambodscha, Fantastic Woman aus Chile, Loveless aus Russland sowie The Square aus Schweden antreten.

Aus aussichtsreichste Siegerkandidaten gelten das Fantasymärchen Shape of Water (sieben Nominierungen), Die Verlegerin und Three Billboards Outside Ebbing (je sechs Nominierungen). Auch der Kriegsfilm Dunkirk von Christopher Nolan könnte bestes Drama werden. In der Komödiensparte haben unter anderem der Independent-Film Lady Bird und The Disaster Artist Chancen auf den Filmpreis. Zu den nominierten Schauspielern gehören Tom Hanks, James Franco, Meryl Streep und Saoirse Ronan. Die Fernsehnominierungen führt die HBO-Serie Big Little Lies mit sechs Nominierungen an.

Die Golden Globes gelten als wichtigste Filmpreise nach dem Oscar. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden jährlich an herausragende Kinofilme und Fernsehsendungen aus der ganzen Welt vergeben. Insgesamt gibt es dafür 25 Kategorien, unter anderem bestes Filmdrama, beste Komödie, beste Regie oder beste Filmmusik. Auch an Schauspielerinnen und Schauspieler werden eigene Preise vergeben. Die Preisverleihungen finden am 7. Januar in Beverly Hills statt.

Über der Bekanntgabe der Nominierungen lag in diesem Jahr der Schatten mehrerer Skandale um sexuelle Übergriffe. Der Schauspieler Kevin Spacey wurde als potenzieller bester Nebendarsteller im Film Alles Geld der Welt von Ridley Scott gehandelt. Spaceys Auftritt wurde nach Vorwürfen sexueller Gewalt jedoch wieder entfernt und durch Christopher Plummer ersetzt. Plummer wurde am Montag als bester Nebendarsteller nominiert, Scott als bester Regisseur.