Ist es ein gutes Zeichen, wenn man beim Schauen von Der wüste Gobi (MDR-Redaktion: Sven Döbler), dem mittlerweile fünften Spaß-Tatort aus Weimar, aus lauter Langeweile abschweift mit den Gedanken und darüber nachzudenken beginnt, was als nächste Folge kommt? Die krause Glucke mit Katharina Thalbach als Pilzsammlerin, die wegen eines Kindheitstraumas (immer musste sie mit ihren Eltern in die Wälder) ganze Seniorenheime vergiftet? Der steife Steffen mit Axel Werner als Tod auf Latschen in der Faschingszeit, der als arbeitslos gewordener Wäschereimitarbeiter Leute mit gestärkten Bettlaken umbringt? Oder Der hotte Rod mit Sascha Hehn als in die Jahre gekommenem Casanova, der als Saunabetreiber die Männer aus glücklichen Beziehungen zu Tode schwitzt, damit er danach als Witwentröster mit den Ladies anbändeln kann?



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE nun in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Die Verantwortlichen für den Weimar-Tatort würden vermutlich sagen: Ja, es ist ein gutes Zeichen. Und hätten damit nicht Unrecht: Wiedererkennbar ist der Spaßvogel unter den ARD-Sonntagabendkrimis nicht nur wegen der beiden sympathischen Hauptdarsteller (Nora Tschirner, Christian Ulmen), sondern auch wegen seiner eingängigen, mal wortspielenden, häufig stabreimenden Titel samt comichaftem Entwurf der jeweiligen Bösewichte.



Allerdings genügt sich die Wiedererkennbarkeit schon in diesen Äußerlichkeiten. Was die Filme dann erzählen, ist beinahe egal. In diesem Fall: Nicht der scheinbar therapiebedürftige Frauenmörder Gobi (Jürgen Vogel) stellt sich nach dem Ausbruch aus der Verwahranstalt als Mörder raus, sondern seine Freundin (die große Jeannette Hain) und sein Arzt (der große Ernst Stötzner) stehen am Ende als Täter da.



"Koscher wie ein Schweinenackensteak"

Die Komik der Drehbücher von Murmel Clausen und Andreas Pflüger, die nach den ersten vier Folgen nun auch Der wüste Gobi geschrieben haben, gibt's derweil im 99-Cent-Laden. Sie stützt sich auf infantile Putzigkeit (dass Gobis Freundin etwa "Mimi Kalkbrenner" heißt und Gobi selbst "Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili", ein Name, der wie durch Spielen auf der Computer-Tastatur entstanden zu sein scheint und den nur Kommissar Lessing richtig aussprechen kann – oder zumindest etwas, das so klingt). Und auf Alliterationen wie "Der Würger von Weimar", die ein wenig damit kalkulieren, dass ein drastisch-altmodischer Verbrecherbegriff wie der "Würger" im idyllisch-heutigen Weimar nicht sofort denkbar ist und daher eher Schmunzeln als Grusel hervorruft.

Es werden Sprücheklopfer-Sprüche gekloppt, nicht selten als lustiger Vergleich ("Das ist so koscher wie ein Schweinenackensteak"), wobei in dieser Folge anschaulich wird, wie einfach Dialog mit diesem Mittel zu gestalten ist: Gegen Ende werden gleich drei solcher Wie-Späße ("Wie ein Pinguin in der Haidisco", "Das Leben ist wie eine Bratwurst", "Und dann singt der wie im Thomaner-Chor") binnen Minuten gemacht. Was ein schönes Bild für die formlos-anspruchslose Komik des Weimar-Tatort ist: immer die gleichen schlichten Gags, die sich tendenziell endlos wiederholend variieren lassen.

Manchmal versucht der Tatort einen Witz, der etwas komplexer gebaut ist. Etwa dass die Revierpolizisten in Weimar die Arroganz der LKA-Kollegen damit bearbeiten, dass sie in den Kaffee spucken, den sie denen kochen. In solchen Momenten zeigt sich auch das Problem der Inszenierung (Regie: Ed Herzog), die, im deutschen Film nicht unüblich, schon den Stolz mit vorführt, dass hier gleich ein Witz kommt.

Revierleiter Kurt Stich (Thorsten Merten) sagt dann vor dem Rund der Polizisten, dass er das Ritual kenne und nun "intensiv aus dem Fenster schauen" werde. Dann sieht man Stich schauen und hört die Polizisten im Hintergrund in den Kaffeefilter spucken. Später wird dann einem LKA-Beamten Kaffee serviert, der auf die Frage danach schon so freudig reagiert, als kenne er das Ritual auch. Was der Sequenz fehlt, ist Tempo und Trockenheit. Der Witz wird im Vorhinein erklärt, statt das Wissen um die Sabotage beim Kaffeekochen subtil und in schnelleren Schnitten zu erzählen. Komisch wäre dann, was zwischen den Bildern geschieht und die Zuschauerin sich aufgrund ihres Wissens zusammenreimen kann.

Dass der Pennäler-Humor von Der wüste Gobi so lahm ist, hat auch damit zu tun, dass er nichts will. Komik ist hier kein Mittel, etwas zu zeigen, was sich anders nicht erzählen lässt. Wenn man eine gesellschaftliche Idee dieses Humors suchen wollte, stieße man allenfalls auf eine etwas unangenehme Verachtung einfacheren Lebens und Geschmacks aus der Warte akademischen Bescheidwissertums.

Entlegene Ortsnamen wie Zella-Mehlis, Berufe wie Bademeister oder Fleischer, ästhetisch nicht avancierte Moden wie gestrickte Unterwäsche – das Aufrufen solcher, dem urban-bürgerlichen Leben fremden Stichworte und Praktiken wird in Der wüste Gobi immer als Tiefpunkt für ein Gefälle benutzt, das Lachen hervorrufen soll. Witzige Filme sind kein Exportschlager aus Deutschland. Aber zum Glück gibt es hierzulande ja eine innovative Automobilindustrie.