Der deutsche Film Aus dem Nichts von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse am Sonntagabend bei der 75. Golden-Globe-Gala in Beverly Hills bekannt. Die Hauptdarstellerin des Filmes, Diane Kruger, ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat.

Akins Thriller erzählt von einem Anschlag in Hamburg, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Akin dankte auf der Bühne unter anderem seiner Hauptdarstellerin. "Das ist deine, das ist unsere", sagte er zu Kruger, mit der Trophäe in der Hand. Es war die erste Golden-Globe-Nominierung für den 44-jährigen Akin, Sohn türkischer Einwanderer.

Der Independent-Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri unter der Regie des Iren Martin McDonagh hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Kriminalfilm holte drei weitere Trophäen, unter anderem für Hauptdarstellerin Frances McDormand. In der Sparte beste Filmkomödie siegte die Tragikomödie Lady Bird von Regisseurin Greta Gerwig.



Der britische Schauspieler Gary Oldman konnte sich über die erste Golden-Globe-Trophäe in seiner Laufbahn freuen. Für seine Rolle als der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill in dem Politdrama Churchill - Die dunkelste Stunde nahm er den Preis als Drama-Darsteller entgegen. Als bester Komödiendarsteller wurde James Franco geehrt. Der 39-Jährige erhielt den Preis für seine Darstellung von Regisseur Tommy Wiseau im Comedydrama The Disaster Artist.

Der Mexikaner Guillermo del Toro wurde für seine Regie von Shape of Water - Das Flüstern des Wassers mit dem Golden Globe bedacht. Der Film erhielt zudem den Preis für den besten Soundtrack von Komponist Alexandre Desplat. Der aus Frankfurt stammende Star-Komponist Hans Zimmer (60) ist leer ausgegangen.



Zahlreiche Aktivisten geladen

Die Verleihung der Golden Globes steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der jüngsten Skandale um sexuelle Belästigung in der Film- und Fernsehbranche. Viele Schauspielerinnen traten in Solidarität mit den Opfern solcher Übergriffe in schwarzen Kleidern auf den Roten Teppich. Mehrere Hollywoodstars nahmen zudem Aktivistinnen mit zu der Gala.

Unter ihnen war – als Gast von Michelle Williams, die ebenfalls in schwarz erschien – auch Tarana Burke, die Gründerin der "Me too"-Bewegung. "Wir sind hier wegen Tarana", sagte Williams dem TV-Sender E!. "Weil Tarana eine Bewegung gestartet hat."

Meryl Streep kam mit Ai-jen Poo, der Direktorin der National Domestic Workers Alliance, die sich für die Rechte von Haushälterinen, Pflegerinnen und Kindermädchen einsetzt. Sie trage schwarz, um Solidarität mit denen zu zeigen, die versuchen, das Macht-Ungleichgewicht, das zu sexuellen Missbrauch führe, anzuprangern, so Streep.

Auch einige Männer trugen ein komplett schwarzes Outfit: Game Of Thrones-Star Kit Harington kam im schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd und gleichfarbiger Fliege. Alfred Molina, Nick Jonas und Bob Odenkirk taten ihm gleich. "Es ist auf eine Weise unsere Art von Solidarität", sagte Molina. Es sei jedoch nur eine kleine Geste. Dass er schwarz trage, ändere gar nichts, so Molina. "Ich denke es ist wichtig, Frauen wissen zu lassen, dass du zuhörst und ihnen glaubst."