Oprah Winfrey - "Ein neuer Tag bricht an" Oprah Winfrey wurde bei den Golden Globes für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede sagte sie, dass sie stolz gegenüber den Frauen sei, die mit ihren persönlichen Geschichten die Debatte über sexuelle Belästigung vorangebracht haben. © Foto: Handout/Reuters

Kann sich Hollywood selbst geißeln und gleichzeitig feiern? Das war die Frage, die sich viele vor dieser 75. Golden-Globes-Verleihung stellten. Die Antwort lautet: Ja, es kann. Der Gastgeber, der Comedian Seth Meyers, sprach die sexuelle Belästigung in Hollywood geradeheraus an: "Guten Abend, meine Damen und Herren!", begann der NBC-Late-Night-Moderator, der zum ersten Mal durch die Jubiläumszeremonie führte. "Es ist 2018. Marihuana ist endlich erlaubt, und sexuelle Belästigung ist es nicht."

Filme und Fernsehserien waren bei dieser Preisverleihung fast schon Nebensache. Während sich die Witze und Ansprachen des letzten Jahres vor allem auf Donald Trump konzentrierten, drehte sich in diesem Jahr alles um sexuelle Belästigung. Hollywood ist dabei, sich zu verändern: Die #MeToo-Debatte und die #TimesUp-Initiative dominierten die Veranstaltung. "Die Zeit ist um" war das Credo des Abends.



Frauen wie Männer trugen schwarze Abendgarderobe als Zeichen gegen sexuelle Belästigung und aus Solidarität mit den Opfern. Initiiert hatte den Modeprotest die Initiative Time's Up, ein Rechtsfonds, den 300 einflussreiche Hollywoodakteure ins Leben gerufen hatten, um auf Geschlechterungerechtigkeit und sexuelle Belästigung aufmerksam zu machen und Betroffenen auch außerhalb der Filmbranche zu helfen. Einige Schauspielerinnen kamen gemeinsam mit Aktivistinnen zur Verleihung: Shailene Woodley etwa brachte Calina Lawrence mit, die als Mitglied des uramerikanischen Suquamish-Stammes stellvertretend für alle indigenen Frauen kam.

1/17 Auch sie sorgten mit ihren Enthüllungen über die sexuellen Belästigungen durch Ex-Produzent Harvey Weinstein für ein Umdenken in Hollywood: Die Schauspielerinnen Salma Hayek und Ashley Judd, die wie fast alle ihrer Kolleginnen in schwarzen Roben zur Golden-Globe-Verleihung kamen. © Frederick M. Brown/Getty Images 2/17 Dazu gehören auch Natalie Portman und Emma Stone (3. und 2. von rechts) sowie America Ferrera (2. von links), die Sängerin Mariah Carey (links) und die früherer Tennisspielerin Billie Jean King (rechts). © Frazer Harrison/Getty Images 3/17 Viele der Stars schritten in Begleitung von Aktivistinnen über den roten Teppich: Neben Emma Watson (rechts) posierte Marai Larasi für die Kameras; sie engagiert sich vor allem für die Rechte afroamerikanischer Frauen. © Frazer Harrison/Getty Images 4/17 Ein seltener Farbtupfer im diesjährigen Red-Carpet-Defilee: Die Schauspielerin Mandy Moore kombiniert ihre Taft-Robe mit einem roten Gürtel. © Frazer Harrison/Getty Images 5/17 Mit Tüll, Federn und Strasssteinen setzen Angelina Jolie (rechts) und Isabelle Huppert bei ihrer monochromen Kleiderauswahl Akzente. © Paul Drinkwater / NBCUniversal/Getty Images 6/17 Natürlich All in Black: das Team der Serie "Big Little Lies" auf der Bühne des Beverly-Hilton-Hotels in Beverly Hills. Das Wort hat hier die Schauspielerin Reese Witherspoon, die zu einer der Initiatorinnen der Protestaktion gehört. © Paul Drinkwater / NBC / AP/dpa 7/17 Auch sie hielten sich an den inoffiziellen Dresscode: der Schauspieler Denzel Washington und seine Frau Pauletta. © Frazer Harrison/Getty Images 8/17 Muss für ihren Auftritt auch einige Kritik vertragen: Die Schauspielerin Kate Hudson zeigte sich ebenfalls ganz in Schwarz – für einige aber viel zu offenherzig. © Frederick M. Brown/Getty Images 9/17 Deutlich bedeckter zeigte sich Model Naomi Campbell. © Frazer Harrison/Getty Images 10/17 Umso ausgefallener Laurence Fishburne. Wie seine Kollegin Mandy Moore setzte auch er auf die Farbe Rot als farblichen Kontrast. © Frazer Harrison/Getty Images 11/17 Solidarisch zeigten sich auch die Schauspieler und das Kreativteam des Films "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", von denen neben Regisseur Martin McDonagh (links) auch Nebendarsteller Sam Rockwell (2. von links) und Hauptdarstellerin Frances McDormand ausgezeichnet worden waren. © Jordan Strauss / Invision / AP/dpa 12/17 Viele Gäste der Gala, wie hier der Schauspieler Édgar Ramírez, trugen einen Button mit der Aufschrift "Time's Up". Die gleichnamige Initiative, hinter der Schauspielerinnen wie Reese Witherspoon, Meryl Streep, Cate Blanchett und Maggie Gyllenhaal stehen, setzt sich für strengere Gesetze gegen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz ein. Ein Hilfsfonds in Höhe von 13 Millionen Dollar soll mutmaßliche Opfer unterstützen. © Frederick M. Brown/Getty Images 13/17 Solidarisch zeigte sich auch Penélope Cruz. © Frazer Harrison/Getty Images 14/17 Mit dabei waren auch Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson – auf das weiße Hemd wollte der Schauspieler aber nicht verzichten. © Frazer Harrison/Getty Images 15/17 Trotzdem in Feierlaune: Sarah Jessica Parker, die mit ihrer Rolle als Carrie Bradshaw in der früheren TV-Serie "Sex and the City" weltbekannt wurde. © Kevin Winter/Getty Images 16/17 Sie übergaben den ersten Golden-Globe-Award des Abends – natürlich ganz in Schwarz: die früheren Preisträgerinnen Helen Mirren und Viola Davis. © Paul Drinkwater / NBCUniversal/Getty Images 17/17 Die Aktivistinnen Rosa Clemente (obere Reihe, links), Ai-jen Poo und Saru Jayaraman (beide untere Reihe) umringt von Hollywoodstars Natalie Portman, Michelle Williams, America Ferrera, Jessica Chastain, Amy Poehler und Meryl Streep (von links nach rechts) © Joe Scarnici/Getty Images

Laurie Metcalf, Mary J. Blige, Octavia Spencer, Hong Chau und Allison Janney (die für I,Tonya gewann) konkurrierten als beste Nebendarstellerin in einem Drama miteinander, doch durch ihre Kleidung suggerierten sie, dass es diesmal um eine größere Sache ging als einen Wettbewerb. Die fünf Schauspielerinnen trugen Schwarz auf dem roten Teppich, so wie viele andere Stars auch, etwa Sharon Stone, Greta Gerwig, Gal Gadot, Saoirse Ronan und Angelina Jolie. Die einheitliche Farbe sollte zeigen: Wir Frauen in Hollywood halten zusammen. Auch Männer schlossen sich dem Protest an, viele trugen eine Pinnnadel mit dem Time's-Up-Logo. Die Farbe Schwarz dominierte so sehr, dass man die Preisverleihung fast mit einem geschmackvollen Massenbegräbnis hätte verwechseln können – das war sie in gewisser Weise auch.



Einige von Hollywoods legendären Titanen fehlten. Kein Louis C. K., kein Kevin Spacey. Jeffrey Tambor, Star der Amazon-Serie Transparent, der für seine Rolle der Transgender-Frau Maura Pfefferman mehrfach ausgezeichnet worden war, blieb fern. Auch gegen ihn waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung laut geworden. Auf der Liste der Nominierten fanden sich weder er noch die Serie.

Golden Globes im Überblick Die Golden Globes im Überblick Bestes Filmdrama: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste Komödie/Musical: Lady Bird

Bester Schauspieler in einem Filmdrama: Gary Oldman (Darkest Hour)

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical: James Franco (The Disaster Artist)

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical: Saoirse Ronan (Lady Bird)

Bester Nebendarsteller: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Beste Nebendarstellerin: Allison Janney (I, Tonya)

Beste Regie: Guillermo del Toro (Shape of Water – Das Flüstern des Wassers)

Bestes Drehbuch: Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Bester nicht englischsprachiger Film: Aus dem Nichts (Deutschland)

Beste Filmmusik: Alexandre Desplat (Shape of Water – Das Flüstern des Wassers)

Bester Filmsong: This Is Me aus The Greatest Showman

Bester Animationsfilm: Coco

Nominiert wurde hingegen Christopher Plummer (der allerdings leer ausging), der Kevin Spacey in Ridley Scotts Entführungsdrama Alles Geld der Welt ersetzt hatte. Scott hatte kurzfristig alle Szenen mit Spacey aus dem bereits fertigen Film herausgeschnitten, nachdem Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den House-of-Cards-Star bekannt geworden waren. "Steht Christopher Plummer zur Verfügung für House of Cards?", wollte Meyers wissen. Gelächter im Publikum.

Hatte Meryl Streep ihn im Jahr 2012 noch als "Gott" bezeichnet, so war Harvey Weinstein in diesem Jahr Hollywoods Persona non grata schlechthin. "Harvey Weinstein ist der Elefant, der nicht im Raum ist", sagte Seth Meyers, "aber machen Sie sich keine Sorgen, er wird in 20 Jahren zurück sein, wenn er der erste Mensch ist, der beim jährlichen In Memoriam ausgebuht wird." Das Publikum jaulte. "Es wird sich genau so anhören", konterte Meyers.

Auch Casey Affleck war nicht eingeladen worden, obwohl die Tradition eigentlich vorsieht, dass der Vorjahresgewinner im Folgejahr der besten Schauspielerin den Preis übergibt. Afflecks Auszeichnung war damals kritisiert worden, weil zwei ehemalige Kolleginnen ihn der sexuellen Belästigung angeklagt hatten. An seiner Stelle übergaben Susan Sarandon und Geena Davis die goldene Weltkugel an Frances McDormand, die als beste Hauptdarstellerin in einem Drama ausgezeichnet wurde. In Martin McDonaghs Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri spielt sie eine Mutter, die den Mörder ihrer Tochter sucht. "So viele von euch wissen, ich halte meine politischen Einstellungen privat, aber es war wirklich großartig, heute Nacht in diesem Raum zu sein und Teil einer tektonischen Verschiebung in der Machtstruktur unserer Branche zu sein", sagte McDormand in ihrer Dankesrede.