Puh, wird der deutsche Regisseur Oliver Hirschbiegel vermutlich sagen, wenn ihn jemand nach der Zukunft des Fernsehens fragen würde: Die hab ich auch mal erfunden, doch dann wollte sie keiner. Die Programmverantwortlichen von ARD und ZDF zumindest nicht so sehr, als dass sie den logistischen und finanziellen Aufwand je wiederholt hätten, den Hirschbiegel ihnen mit Mörderische Entscheidung vor etwas mehr als 26 Jahren abverlangt hat. Zwei unterschiedliche Versionen dieses Fernsehspiels liefen im Dezember 1991 parallel in den Hauptprogrammen des Ersten und Zweiten. Der besondere Dreh war, dass sie – exakt aufeinander getimt geschnitten – dieselbe Geschichte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erzählten, jener der männlichen und jener der weiblichen Hauptfigur. Bis beide schließlich beim selben Ende angelangten. Die Zuschauer mussten bloß mitmachen und zwischen den Kanälen hin und her zappen, fast 14 Millionen taten es. Wie genau, konnte bloß niemand wissen, die alten Fernsehgeräte gaben ja technisch kein Feedback. Sie flimmerten nur vor sich hin.

Das deutsche Fernsehen war also wirklich mal innovativ. Ist halt ein Weilchen her. Hirschbiegel drehte später meist fürs Kino und war 2005 mit dem eher konventionellen Führerbunkerfilm Der Untergang für den Auslandsoscar nominiert. Die unzähligen Untertitelparodien der Lagebesprechungsszene aus Der Untergang wurden dann ein Meme auf YouTube, als das noch als Zukunft des Fernsehens aus dem Internet galt. Auch schon ein Weilchen her.

Die Filmografie des amerikanischen Regisseurs, Produzenten, Kameramanns und Cutters Steven Soderberghs ist ein bisschen voluminöser als Hirschbiegels. Das liegt nicht nur an Soderberghs Vielseitigkeit und erschreckendem Arbeitseifer. Sondern auch daran, dass er sich in den vergangenen Jahren vom Kino fast gänzlich verabschiedet und dem für allerlei Experimente offenen amerikanischen Fernsehen zugewandt hat, das ihn mit Aufträgen überschüttet. Für den Pay-Kanal HBO hat Soderbergh nun einen Sechsteiler namens Mosaic gedreht, dessen Folgen dort an fünf Abenden dieser Woche gezeigt und zeitversetzt in Deutschland auch von Sky ausgestrahlt werden.



Erst ein Arm, dann die Leiche

Sharon Stone spielt darin die wohlhabende Kinderbuchillustratorin Olivia Lake, die auf einem riesigen Grundstück in einem Skiort in Utah lebt, auf das es ein paar Leute abgesehen haben, wegen der schönen Aussicht oder doch wegen dort vermuteter Bodenschätze. Der Betrüger Eric wird auf Olivia angesetzt, verliebt sich aber in die ebenso einsame wie herrische Frau; und dann gibt es da noch den jungen, gut gebauten Zeichner Joel, den Olivia in einem Schuppen auf ihrem Grundstück wohnen lässt und dessen eigenen Motive aber undurchsichtig erscheinen. In der Silvesternacht verschwindet Olivia spurlos, Kampfspuren und ein leergeräumter Tresor in ihrem Atelier deuten jedoch auf ein Verbrechen hin. Eric wird verhaftet, lässt sich auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und wird ohne Schuldeingeständnis wegen Totschlags inhaftiert. Als vier Jahre später Zweifel an Erics Täterschaft entstehen und zunächst ein Arm von Olivia und bald auch der Rest ihrer Leiche gefunden werden, versuchen sowohl Erics Schwester Petra als auch der örtliche Polizist Nate den Fall noch mal aufzurollen.



In der allerersten Szene der bei Sky zu sehenden Fernsehversion konfrontiert Nate den undurchschaubaren Joel und kündigt an, ihn zu verhaften: Bevor die Handlung vier Jahre zurückspringt und die da noch lebende Olivia vorstellt, ist so ein Zweifel an Erics Schuld beim Zuschauer bereits gesät. Das Besondere an Mosaic aber wiederum ist, dass es bereits seit November vergangenen Jahres eine in den USA gratis herunterladbare Mobile-App gibt, mit der man auf dem Smartphone oder Tablet den Mehrteiler in einer anderen, interaktiven Schnittversion gucken kann. Die Sequenzen sind da einzelnen Figuren zugeordnet, aus deren Sicht man die Entwicklung der in der App chronologisch und ohne Flashbacks erzählten Handlung verfolgen kann; die Szene zwischen Nate und Joel taucht dort also viel später erst auf. Der Zuschauer muss sich zuvor immer wieder an Abzweigungen für eine von je zwei möglichen Perspektiven entscheiden und kann so seinen eigenen Pfad durch die Vorgeschichte und Aufklärung des Verbrechens wählen; außerdem sind in den Einzelvideos sogenannte discoveries untergebracht, die man aufrufen kann, Dokumente scheinbarer Ermittlungsergebnisse, die dem User eine Rolle als Mitaufklärer zuschreiben. Seit dem Fernsehstart gibt es zudem eine entsprechende Webversion der App, die ebenfalls nur amerikanischen Usern zugänglich ist (aber es soll ja außerhalb der USA lebende Menschen geben, die per VPN so tun, als stünde ihr Computer in Amerika).



So wie Hirschbiegel einst in vordigitalen Zeiten die Massenverbreitung der TV-Fernbedienung nutzte, um dem Zuschauer immerhin die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Perspektiven auf dieselbe Krimihandlung zu geben, so verspricht Soderbergh dem Zuschauer nun dank der Interaktivität von Apps eine noch größere Entscheidungsfreiheit dabei, sich letztlich einen langen Film aus Einzelvideos zusammenzustellen. Der kürzeste Weg zum feststehenden Ende führt über sechs der insgesamt 15 Videos. Einen noch elaborierteren, wenngleich filmisch grauenhaften Versuch, per Publikumsentscheid eine Filmhandlung zu beeinflussen, hat auch vor langer Zeit schon mal das deutsche Fernsehen geliefert, nämlich RTL 2 im Jahr 2003: Bei Jack Point Jack konnten die Zuschauer per Telefonvoting an verschiedenen Stellen abstimmen, wie es weitergehen sollte; der Kurzfilm hatte immerhin fünf verschiedene mögliche Enden.