Das amerikanische Fernsehen des sogenannten goldenen Serienzeitalters ist oft Drogen-TV im doppelten Sinn: Es macht süchtig und handelt von Suchtmitteln. Während Breaking Bad und The Wire mit teils anthropologischem Eifer von der Zerstörung ganzer Stadtteile durch Heroin und Meth erzählten, brachten komödiantisch angehauchte Versuche wie Weeds und Nurse Jackie die Probleme auch ins Wohnzimmer eines eher behüteten Vorstadtpublikums. Vor allem die Krankenschwester Jackie erwies sich als Prophetin eines Pillenbooms, der inzwischen als größtes innenpolitisches Problem der USA gilt.



Snowfall, die neueste amerikanische Drogenserie, führt zurück in die Mitte der Achtzigerjahre, nach Compton und South Central. Beide Gegenden stehen heute symbolisch für den Niedergang ganzer vorwiegend schwarzer Stadtteile, verwüstet durch Drogenmissbrauch, Armut und Bandenkriminalität. Die ebenso skandalträchtigen wie verdienstreichen Gangsta-Rapper N.W.A überspitzten das Leben in Compton als Straßenparty im neunten Kreis der Hölle. Vor zweieinhalb Jahre würdigte das Biopic Straight Outta Compton ihre Karriere und zeichnete ein nicht minder trostloses Bild der Stadt. Der feineren Gesellschaft aus Beverly Hills und Bel Air sind die neighbourhoods allein deshalb ein Dorn im Auge, weil der kürzeste Weg nach Disneyland durch sie führt – und in South Central möchte man keine Reifenpanne haben.



So weit das Klischee. Die Fernsehserie Snowfall setzt ihm gleich in der ersten Szene ein völlig anderes Bild entgegen. Schwerelos schwebt die Kamera über einer von Palmen und akkuraten Vorgärten flankierten Straße. Kinder spielen, Boomboxen wummern, ein Eiscreme-Truck fährt vor. Die Stadt strahlt im Sonnenlicht und grellen Farben. Das Endzeitgetöse von N.W.A scheint plötzlich sehr weit weg. Stattdessen erklingt Ronnie Hudsons West Coast Poplock, dessen Refrain Jahre später Rapgeschichte schreiben wird – als Teil von Tupac Shakurs Westküstenhymne California Love.



Natürlich ist auch die Snowfall-Version ein Klischee. Im Jahr 1983 kommt sie der Wahrheit jedoch näher als die kriegsähnlichen Zustandsbeschreibungen, die das kollektive Gedächtnis heute beherrschen.Vor allem Compton brüstete sich über Jahrzehnte lebhafter Communitys und einer robusten afroamerikanischen Mittelschicht. Snowfall zeigt, wie es binnen kurzer Zeit zu deren Auslöschung kam: Die erste Staffel der Serie dokumentiert den Beginn einer Kokain- und Crackepidemie in den überwiegend schwarzen Stadtteilen von L.A. – und sinniert über die Rollen, die CIA und Weißes Haus dabei gespielt haben könnten.



Die Serie folgt drei lose verbundenen Handlungssträngen. Der Eliteschulabbrecher und Grasdealer Franklin Saint (Damson Idris) kehrt zurück nach South Central und schleppt durch eine Verkettung von Zufällen die Lieblingsdroge seiner privilegierten Privatschulfreunde ein. Die mexikanische Kleinganovin Lucia Villanueva (Emily Rios) versucht im Zuge der allgemeinen Kokseuphorie das Kartell ihrer Familie zu übernehmen. Auch der degradierte CIA-Agent Teddy McDonald (Carter Hudson) wittert seine Chance: Er tut sich mit einem Contra-Soldaten aus Nicaragua zusammen, um durch großflächigen Drogenhandel Waffengeschäfte zwischen der US-Regierung und konterrevolutionären Guerillas zu finanzieren.