Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin hat den gesamten Nachlass der umstrittenen Filmregisseurin und Fotografin Leni Riefenstahl erhalten. Man werde die Filme, Fotos, Manuskripte, Briefen, Akten und Dokumente aufarbeiten, teilte die Stiftung mit. Dabei wolle man mit der Stiftung Deutsche Kinemathek kooperieren.



Die Archivbestände der 2003 gestorbenen Künstlerin reichten bis in die 1920er Jahre zurück, hieß es weiter. Es scheine, als seien die Bestände vor allem für die Nachkriegszeit vollständig.

Nach Angaben der Stiftung verfügte Riefenstahls Sekretärin und Alleinerbin Gisela Jahn die Schenkung nach Berlin. Es sei ihr Wunsch gewesen, das Erbe in Berlin, der Geburtsstadt der Künstlerin, aufbewahrt zu wissen. Jahn hat die Materialien den Informationen zufolge von Riefenstahls 40 Jahre jüngerem Ehemann Horst Kettner nach dessen Tod im Jahr 2016 erhalten. Er hatte den Nachlass in ihrer gemeinsamen Villa am Starnberger See aufbewahrt.



"Wir haben mit dem Nachlass von Leni Riefenstahl nicht nur ein bahnbrechendes ästhetisches Werk übernommen, sondern auch eine besondere Verantwortung für die kritische Auseinandersetzung", sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Die Aufarbeitung der Bestände solle unter anderem Riefenstahls Beziehung zum Nationalsozialismus thematisieren.



Der Nachlass wird an verschiedenen Orten aufbewahrt: Während der fotografische Bestand im Museum für Fotografie am Bahnhof Zoo untergebracht werden soll, plant die Stiftung, den Schriften-Bestand mit Korrespondenzen, Tagebüchern und Manuskripten von der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin betreuen zu lassen.



Die 1902 geborene Riefenstahl feierte als Schauspielerin, Filmemacherin und Fotografin große Erfolge, war aber zeitlebens umstritten. Während der 1930er Jahre drehte sie Propagandafilme für das NS-Regime und empfing auch einmal Adolf Hitler in ihrer Wohnung. Dennoch charakterisierte sich die Künstlerin später als "unpolitisch" und sagte, sie sei nie NSDAP-Mitglied gewesen. Kritiker warfen ihr daraufhin vor, mit politischer Naivität dem Dritten Reich ihre Kunst geliehen zu haben, und sich zu weigern, politische Verantwortung zu übernehmen. Abgesehen von dieser Kontroverse wurde Riefenstahl von vielen Kritikern aber gefeiert: Der berühmte Hollywood-Regisseur George Lucas soll sie einmal die "modernste Filmemacherin überhaupt" genannt haben.