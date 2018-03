Für seine Fantasy-Romanze Shape of Water - Das Flüstern des Wassers ist der Mexikaner Guillermo del Toro mit den Oscars für den Besten Film und die Beste Regie ausgezeichnet worden. Er setzte sich unter anderem gegen Christopher Nolan (Dunkirk) und Paul Thomas Anderson (Der seidene Faden) durch.

Den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewann der Brite Gary Oldman. Der 59-Jährige wurde für seine Rolle als Winston Churchill im Historiendrama Die dunkelste Stunde ausgezeichnet. Oldman galt als Favorit für die Auszeichnung und setzte sich gegen hochkarätige Darsteller wie Denzel Washington und Daniel Day-Lewis durch.



Frances McDormand hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die 60-Jährige wurde am Sonntag für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" geehrt. In dem Film spielt sie eine Frau, die nach dem brutalen Mord an ihrer Tochter auf drei Plakaten außerhalb ihrer Heimatstadt den örtlichen Polizeichef auffordert, endlich zu ermitteln. Erst am Vortag hatte McDormand für ihre Darstellung den Preis als beste Schauspielerin bei den Independent Film Spirit Awards abgesahnt. Auch bei den britischen Filmpreisen, den Baftas, hatte sie sich durchgesetzt.

Als Beste Nebendarsteller wurden Allison Janney und Sam Rockwell ausgezeichnet.

Jubeln und Enttäuschung bei den deutschen Nominierten

Der Deutsche Gerd Nefzer hat den Oscar für die Besten Visuellen Effekte gewonnen. Der 52-Jährige wurde in der Nacht zu Montag in Hollywood mit drei Kollegen für die Arbeit am Science-Fiction-Film Blade Runner 2049 ausgezeichnet. Er zeigte sich überglücklich: "Dankeschön, Germany! Thank you - great", sagte er in seiner Dankesrede mit der goldenen Statue in der Hand. Nefzer kommt aus Schwäbisch Hall, arbeitet aber auch in der Filmschmiede Potsdam-Babelsberg.

Zuvor waren deutsche Filmemacher in der Kategorie Animierter Kurzfilm leer ausgegangen. Die beiden in Berlin lebenden Regisseure Jakob Schuh und Jan Lachauer waren mit ihrem Trickfilm Revolting Rhymes (Es war einmal...nach Roald Dahl) ins Rennen gegangen. In dem Animationswerk treffen Märchenfiguren wie Schneewittchen, Rotkäppchen und der böse Welt aufeinander. Stattdessen gewann Dear Basketball des US-Amerikaners Glen Keane; der ehemalige Basketballprofi Kobe Bryant hatte das Drehbuch geschrieben.