Bei der diesjährigen Verleihung der französischen César-Filmpreise standen neben den Gewinnern die aktuellen #MeToo- und "Time's Up"-Bewegungen im Vordergrund. Während das Aids-Drama 120 BPM von Robin Campillo insgesamt sechs Preise, darunter für den besten Film, das beste Originaldrehbuch und die beste Musik abräumte, trugen die Filmstars auf der Bühne und im Publikum weiße Schleifen als Zeichen der Solidarität mit Opfern von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Während der Gala wurden Menschen über die Filmbranche hinaus aufgefordert, #MaintenantOnAgit (etwa: Jetzt handeln wir) zu unterstützen.

Die Produzentin von 120 BPM, Marie-Ange Luciani, würdigte in einer Rede den sozialen Wandel, der sich seit den 1990er Jahren zugetragen habe. Ihr Film spielt zu der Zeit und handelt von der Aktivistengruppe Act Up, die sich in Paris für die Rechte von Aids-Kranken einsetzte. Luciani lobte etwa, dass die Ehe von homosexuellen Paaren seither zunehmend akzeptiert worden sei. Mit Blick auf #MeToo sagte sie, die Bewegung sei keine Bedrohung. "Es ist ein Versprechen. Und die Geschichte wird zeigen, dass wir richtig liegen", sagte Luciani.



Ins Rennen gegangen war ihr Drama mit 13 Nominierungen, er hatte schon in Cannes 2017 den Großen Preis der Jury gewonnen. Den César als bester ausländischer Film gewann Loveless des russischen Starregisseurs Andrej Swjaginzew. Das Drama handelt von einem Ehepaar, das vor der Scheidung steht und dessen Sohn spurlos verschwindet. Der Film wurde 2017 in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet und ist auch für den Auslands-Oscar nominiert, der am Sonntag vergeben wird. Der 54-jährige Regisseur war bei der Verleihung nicht anwesend.

Bereits in den USA und Großbritannien hatten Schauspieler und andere Stars Zeichen gegen sexuelles Fehlverhalten gesetzt und bei Preisverleihungen beispielsweise schwarze Kleidung getragen. Die weiße Schleife trug auch Penélope Cruz, die den Ehren-César für ihre Karriere zwischen Europa und Hollywood bekam.

Cruz: "Es ist ein Problem aller Branchen"

"Die ganze Welt redet darüber. Es ist nicht nur ein Problem unserer Industrie, sondern aller Branchen und jeder Frau, die nicht wie ich

die Möglichkeit hat, ein Mikrofon vor sich zu haben", sagte die 43-Jährige vor Reportern zum Thema sexuelle Belästigung. Die Spanierin hat in über 40 Produktionen mitgespielt und mit namhaften Regisseuren gedreht, darunter Kenneth Branagh und Pedro Almodóvar, der ihr auch den Preis übergab. Er sei der Grund gewesen, warum sie Kino mache, sagte sie. Cruz wurde 2009 für ihre schauspielerische Leistung in Vicky Cristina Barcelona mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.



Der Preis für die beste Regie ging an Albert Dupontel für den Film Wir sehen uns dort oben. Bei der burlesken Tragikomödie handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Pierre Lemaître, der dafür 2013 den renommierten Literaturpreis Goncourt erhielt. Das Werk erzählt die Geschichte zweier Außenseiter, die sich in den letzten Wochen des Ersten Weltkriegs kennenlernen. Die Auszeichnung als beste Schauspielerin erhielt Jeanne Balibar für Barbara von Mathieu Amalric. Der Film erzählt das Leben der Chansonsängerin Barbara.

#MeToo hatte im vergangenen Jahr begonnen, nachdem mehr und mehr Belästigungsvorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein ans Licht kamen. Die französische Entertainment-Industrie hatte jedoch gespalten auf #MeToo reagiert. Catherine Deneuve etwa sagte zuletzt, die Bewegung sei zu weit gegangen. Bei den Césars schloss sich dieser Meinung zumindest niemand öffentlich an.

In Frankreich war in dieser Woche eine eigene Kampagne, ganz ähnlich der "Time's Up" in Hollywood, gestartet worden. Sie soll Belästigungs- und Missbrauchsopfern helfen, rechtliche Schritte gegen mutmaßliche Täter einzuleiten. Mehr als 100 französische Prominente, darunter Schauspielerin Sandrine Bonnaire, Schauspielerin und Regisseurin Julie Gayet sowie Regisseurin Agnès Jaoui hatten zu Spenden aufgerufen, "damit keine Frau jemals wieder sagen muss: #MeToo".