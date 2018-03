Fein säuberlich saßen die hiesigen Kleinfamilien im Spätsommer 1993 vor ihren Fernsehern: Vater, Mutter, Kind. Gabeln in den Händen, Mirácoli auf den Tellern. Der Vorabend gehörte den amerikanischen Lachbandserien wie Alf, der Bill Cosby Show oder Unser lautes Heim. Sie brachten wohlinszenierte Idealbilder von gewöhnlichen Mittelklassefamilien aus Los Angeles oder New York auf den Bildschirm. Dann kam Roseanne und crashte die Party.



In den USA stellte die Serie schon seit 1988 neue Regeln für das Sitcom-Geschäft auf. Als fünfköpfige Familie mit reichlich Anhang lebten Roseanne und die anderen Conners im Mittleren Westen und repräsentierten ein ländliches Amerika, das bisher vom Fernsehbetrieb ausgeschlossen war: die verkorkste, aber stolze Arbeiterklasse. Über allem thronte die Titelheldin: eine fürsorgliche, mitunter auch grausame Matriarchin und Holzhammer-Feministin, die in einer neuen Sprache über Sex, Abtreibung und geistige Gesundheit, ihren Alltag in Armut und die Schattenseiten des Kinderkriegens redete. Peinliches Berührtsein machte sich breit im Safe Space der deutschen Wohnzimmer. Roseanne war buchstäblich unerhört.



Den amerikanischen Traum außer Kraft gesetzt

Geschaffen und verkörpert hatte die Figur die Stand-up-Comedian Roseanne Barr, die damit ihren Durchbruch als Komikerin und Schauspielerin hatte. 21 Jahre nach der vermeintlich letzten Folge bringt Barr ihr Lebenswerk nun zurück ins US-Fernsehen. Neun neue Folgen wurden gedreht, die ersten beiden am Dienstagabend in den USA ausgestrahlt. Laut des Senders ABC erreichten sie 18 Millionen Zuschauer – neuer Landesrekord im Sitcom-Genre. Das Ensemble von einst konnte sich nahezu lückenlos aufraffen: John Goodman spielt noch einmal den bierseligen Ehemann Dan, die kürzlich für einen Oscar nominierte Laurie Metcalf wieder die Rolle von Roseannes aufgekratzter Schwester Jackie. Weil man mit Dirty Talk und großer Klappe heute niemanden mehr schockieren kann, entspinnt sich um die Schwestern ein neuer Konflikt: Jackie hat bei der letzten Präsidentschaftswahl (scheinbar) für Hillary Clinton gestimmt, Roseanne für Donald Trump.

Wie so vieles in Roseanne orientiert sich dieser Plot am echten Leben der Serienschöpferin. Nachdem sie vor sechs Jahren noch selbst als Kandidatin der Grünen zur Präsidentschaftswahl angetreten war, gehört Barr inzwischen zu den prominentesten und leidenschaftlichsten Unterstützerinnen von Trump. (Als Twitter-Troll war sie auch schon unterwegs, bevor das als präsidial galt.) Ihr aufbrausender Charakter, den sie nur leicht abgefedert in die Stand-up-Kunstfigur und spätere Serienmutter Roseanne übersetzte, galt bereits Ende der Achtzigerjahre als berüchtigt. Barr prägte damit heutige Comedy-Stars wie Melissa McCarthy oder Pamela Adlon. Vielleicht auch Cindy aus Marzahn.