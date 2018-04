Die Memoiren der Schauspielerin Rose McGowan sind eine Zumutung. Auf gut 300 Seiten sieht man sich einer schier endlosen Hasstirade ausgeliefert, in die McGowan bis an die Grenze des Erträglichen detaillierte Szenen von psychischem, physischem bis zu sexuellem Missbrauch einfließen lässt. Der Tonfall von Mutig, in der der einstige Darling des US-Indiekinos mit der Filmbranche abrechnet, ist konfrontativ und unversöhnlich. Man fühlt sich drangsaliert und gleichzeitig beschämt, weil man als männlicher Filmkritiker, der sich in großem Abstand – und gar nicht mal unkritisch – beruflich mit Hollywood beschäftigt, automatisch impliziert ist. Mit anderen Worten: Dieses Buch war lange überfällig.

Auch du bist ein Teil des Problems, schreien einen die im Stakkato-Stil von Punk-Riffs rausgekotzten Sätze an. Jeder, der über Hollywood schreibt, ohne die Produktionsbedingungen und Machtstrukturen zu hinterfragen, hat dazu beigetragen, dass ein Harvey Weinstein 30 Jahre lang ungeschoren davonkam. Rose McGowan war eine der Ersten, die nach den Vorwürfen gegen Weinstein zugaben, von dem Produzenten vergewaltigt worden zu sein. Nach ihrer öffentlichen Anklage mit Kollegin Asia Argento bekam "MeToo" in Hollywood rasenden Zulauf.

Auf dem Sundance Festival 1997 sei die damals 23-Jährige zu einem "Meeting" in die Suite des Indie-Moguls gebeten worden. Im Nachhinein verstehe sie die betretenen Blicke der Hotelangestellten und Mitarbeiter, als sie den Fahrstuhl betrat, schreibt sie. Sie kannten das Prozedere, alle haben sich mitschuldig gemacht. Der Name "Weinstein" fällt auf den 300 Seiten übrigens kein einziges Mal. Sie nennt ihren Peiniger nur "Monster" und "Schwein". "Ihr wisst, wen ich meine."



Wut prägte ihre US-Auftritte im Januar

Als Mutig im Januar in den USA rauskam, irritierte die Autorin ihre Befürworterinnen mit erratischen Auftritten, unter anderem legte sie sich bei einer Lesung mit einer Transgender-Aktivistin an. Die Lebensgeschichte, die McGowan erzählt, gewährt jedoch Einblicke in die tiefen Verletzungen, die sich zu solch einer manchmal auch unkontrollierten Wut aufgestaut haben. McGowan gefällt sich nicht in der Rolle des "Bad Girl", die ihr die Medien verpasst haben; sie hat sich dieses Image nicht ausgesucht. Im Gegenteil: Sie musste die Rolle des netten Mädchens, die ihre Agentin (McGowan betont die Komplizenschaft von Frauen in Hollywood, die andere Frauen "indoktrinierten") ihr einredete, zu lange spielen.

Es ist gut, dass kein Lektor und keine Lektorin, kein Verleger und keine Verlegerin versucht haben, die rohe Sprache McGowans zu bändigen. Sie gefälliger zu machen oder im Tonfall differenzierter. Die Wut zu kanalisieren oder McGowan in manchen Passagen, in denen das Pathos überhandnimmt (wenn sie etwa an das Selbstwertgefühl junger Frauen appelliert), zu bremsen. Mutig will keine schöne Literatur sein, dafür ist McGowan zu sehr Punk: nicht interessiert an gesellschaftlichen Konventionen, die ohnehin von Männern diktiert werden.