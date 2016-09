Noch vor wenigen Tagen hatte er eine Ausstellung über Pink Floyd angekündigt, die an den Riesenerfolg der David-Bowie-Ausstellung in seinem Haus anknüpfen soll, jetzt verlässt Martin Roth nach Informationen von Spiegel Online seinen Chefposten: Der deutsche Leiter des renommierten Victoria and Albert Museums in London steigt aus seinem unbefristeten Vertrag als Direktor aus.

Bereits im Juni war Roth zum Präsidenten des Stuttgarter Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) gewählt worden. Das ifa ist Teil der bundesdeutschen Kultur- und Bildungspolitik und soll den weltweiten Austausch von Kunst und Kultur fördern. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hatte Roths Wahl denn auch als "Zeichen des Aufbruchs" gefeiert und sich gefreut, dass es gelungen sei, "einen der renommiertesten und international erfolgreichsten Kulturmanager wieder nach Deutschland zurückzuholen". Doch das Amt ist ein Ehrenamt und keine Vollzeitstelle. Die Ausgestaltung ist Verhandlungssache. Davon, dass Roth seinen Posten im Prachtmuseum von South Kensington aufgeben würde, war nicht die Rede.

Noch im Juli war das V&A zum Museum des Jahres in Großbritannien gewählt worden. Die Herzogin von Cambridge hatte Roth persönlich die Ehrung ausgehändigt. Unter seiner Führung habe sich das Museum nicht nur zu einem der beliebtesten Museen Englands entwickelt – in diesem Jahr werden 3,8 Millionen Besucher erwartet –, es sei schlicht das beste Museum der Welt.

Ob Roth nun direkt einen neuen Posten übernehmen wird und falls ja, wo, stand am Sonntag noch nicht fest. Sein Amt in Stuttgart beginnt Mitte 2017. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, wenn in London bei seinem alten Arbeitgeber die Ausstellung über Pink Floyd eröffnen wird.