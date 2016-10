Charlotte Moorman spielt "Ice Music for Sydney" von Jim McWilliams, 1976 © Fotograf unbekannt, Courtesy Kaldor Public Art Projects

Wie konnte man Charlotte Moorman nur aus den Augen verlieren? Die Frau, die mit nackten Brüsten auf ihrem Cello die Opera Sextronique von Nam June Paik spielte, Location New York City, 9. Februar 1967, und von der Bühne weg verhaftet wurde, Anklage wegen unzüchtigen Auftritts. Der Richter: "Sie spielte Cello?" Der Zeuge: "Ja." Richter: "Wie hielt sie das Cello?" Zeuge: "Zwischen den Schenkeln, Euer Ehren." Der Zeuge führte aus, dass die blinkende Lichtanlage den Eindruck erweckte, die Vagina der Musikerin "zwinkere" ins Publikum.

Endlich haben Kunstkuratoren sich an die zwinkernde, schillernde, fulminante Charlotte Moorman gewagt, und in der Grey Art Gallery am New Yorker Washington Square ist jetzt der ganze Skandal zu bestaunen. Charlotte Moorman, Cello spielend auf dem Rücken des knienden, sie haltlos umklammernden Karlheinz Stockhausen. Moorman, auf dem Rücken Cello spielend, und auf ihr liegt das Cello wie ein Liebhaber. Moorman, Cello spielend mit einer riesigen, phallischen Bombe, die sie zärtlich im Arm hält. Sie spielt Cello und trägt dazu nichts als eine durchsichtige Zellophanhaut und baumelt an 16 bunten Luftballons, rot, orange, weiß, gelb, blau, die sie in den Himmel hinauftragen – Sky Kiss, 1976.

Moorman liebte es, ihre Auftritte von der Bühne aus dem Konzertsaal hinaus zu verlegen an Orte, wo man sie mit ihrem weißen Leib und dem schwarzen Haar und den roten Lippen von allen Seiten gut sehen konnte. Sie entdeckte für sich die großartige Szenerie der New Yorker Grand Central Station (1973) oder die Fähre nach Staten Island oder den hübschen See im Central Park, wo sie auf einem Ponton mithilfe von Wolf Vostell das Cello in Filz verpackte und mit einem roten Kreuz dekorierte, auf diesem schönen See, wo an sonnigen Tagen Jackie Kennedy und ihre Kinder ruderten.

Wilde Allianzen

Moorman tourte mit Nam June Paik durch Deutschland und trat auf vor dem Brandenburger Tor in Berlin, wo Joseph Beuys eine unerwartete Einlage gab, der anschließend von ihr nach New York eingeladen wurde. Sie gab den Takt vor für eine Performance mit Otto Mühl in Köln (Manopsychotisches Ballett, 1970), spielte brav ihre Noten, während vorn ein Huhn gekillt und sein Blut über nackte Leiber vergossen wurde und ein Foto-Objektiv eine Akteurin penetrierte und Mühl seine Fäkalien abdrückte.



Moormans Allianzen reichten von John Cage über Dada zu Fluxus und zurück. Sie war nicht zuletzt die Kuratorin des legendären The Annual Avant Garde Festival of New York, das 15 Mal stattfand und von 1963 bis 1980 die Avantgarde der Welt versammelte, von Duchamp über Beuys und Jean-Luc Godard oder Gilles Deleuze bis hin zu Peter Brook oder dem Living Theatre, die Moorman zu wilden, nervenaufreibenden Inszenierungen inspirierte. Nicht mal die Finanzierung der Poster, die heute Kunstobjekte sind, war gesichert. Einmal bekam sie von John Lennon einen Scheck geschenkt– den die Bank sich weigerte, einzulösen (John Lennon? Ein Witz?).

Moorman spielt "Sky Kiss" von Jim McWilliams, 1976 vor der Oper in Sydney. © Fotograf unbekannt, Courtesy Kaldor Public Art Projects

Passt all dies in eine einzige Ausstellung? Eine Kunstrevolution, eine Ära, die sich zwischen wildem Sex und dem Krieg in Vietnam einzurichten versuchte? Natürlich nicht! Weshalb in New York auch gleich zwei, nur wenige Schritte auseinanderliegende Galerien am Washington Square am Projekt beteiligt sind. Die Grey Art Gallery hat die Plexiglas-Bildschirme aufgebaut, aus denen Nam June Paik seiner Angebeteten Instrumente baute. Auf Bildschirmen flimmern die Aufnahmen der Happenings, es tönt und dudelt, man sieht, wie Moormans Hände über die Saiten von Instrumenten oder die Rücken von Männern gleiten, wie sie auf Männern reitend spielt oder in ihrem Schoß ein zum Cello geformter Eisblock schmilzt. Und über allem weht hellblaues Zeugs auf einer Wäscheleine von Geoffrey Hendricks, der mit seinem Bruder Jon Hendricks nicht nur zu Fluxus gehörte, sondern auch ein Aficionado von Moorman war.