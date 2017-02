"Berlin Noir"Verfall und Vergnügen

West-Berlin vor dem Mauerfall wird heute gerne als wilde und kreative Ära verklärt. Miron Zownirs Fotografien aus den 70er und 80er Jahren zeigen auch die dunklen Seiten dieser Zeit: Verwahrlosung, Obdachlosigkeit und Armut. Zownir, 1953 in Karlsruhe geboren, nimmt einen distanzierteren Blick ein, was wohl seinem Beruf als Fotoreporter geschuldet ist. Seine aktuelleren Aufnahmen zeigen, dass Berlin heute zwar eine glattere Oberfläche hat, darunter aber ähnlich rau ist wie früher. Zownirs Werke sind ab 25. März in der Hardhitta Gallery in Köln zu sehen.