Aus Anna Atkins "Photographs of British Algae. Cyanotype Impressions", 1843 bis 1853 © Rijksmusem Amsterdam

Wie bei so ziemlich jeder Erfindung war auch bei der der Fotografie nicht absehbar, wohin sie führen würde. Unsicherheit überschattete ihre ersten Jahre nach der öffentlichen Präsentation der Entdeckung 1839 in Paris. Zu aufwändig, zu teuer, vor allem aber zu unhandlich – das waren die Vorbehalte gegen den massenhaften Gebrauch der Fotografie. Doch einmal ausgeübt, arbeiteten zahllose Erfinder und Ingenieure an ihrer Vervollkommnung. Die Wege verliefen, wie bei allen Erfindungen von welthistorischer Bedeutung, aber nicht ohne Abschweifung. So nutzte die Biologin Anna Atkins für ihr monumentales Werk über Algen, das sie 1853 vorstellte, die ursprüngliche Technik, die der Neologismus "Photographie" meint: mit Licht zeichnen. Auf lichtempfindliches Papier legte sie ihre British Algae und hielt so die Vielfalt ihrer Strukturen fest.

Ausgerechnet Algen. Im Amsterdamer Rijksmuseum ist der gesamte erste Raum der Ausstellung Neue Realitäten. Fotografie im 19. Jahrhundert mit Seiten aus Atkins' Band gefüllt, dem allerersten fotografisch illustrierten Buch überhaupt. Das Buch, eine Rarität schon bei Erscheinen – denn die blauen Belichtungen mussten einzeln hergestellt und individuell gebunden werden– ist die stolze Neuerwerbung des Museums. Es bietet zugleich ein Aha-Erlebnis zum Verständnis der Fotografie. Das Algen-Panorama erinnert daran, dass die Fotografie eine wissenschaftliche Errungenschaft war und zu wissenschaftlichen Zwecken Verwendung fand. Doch das zugrundeliegende Prinzip als solches leuchtete unmittelbar ein und wies den Weg zum Massenmedium – nämlich das Bild, das das menschliche Auge im wortwörtlichen Augenblick sieht, festzuhalten. Für immer.

Mit diesem "immer" tun wir uns heute noch schwer. Fotografien, die einst auf Papier vergilbten, schwinden nun eben in ihrer digitalen Form. Aber die bloße Möglichkeit hat das Sehen grundstürzend verändert. Die Kamerafunktion des Smartphones, ein weiterer Entwicklungssprung, lässt das augenblicklich Gesehene mehr und mehr als künftiges Foto wahrnehmen: Was wir sehen, ist vor unseren Augen immer schon Fotografie.

Eine junge, aber grandiose Fotosammlung

In der Frühzeit verhielt es sich insofern ähnlich, als das, was die Fotografie zeigte, eine für eben die Fotografie zugerichtete Wirklichkeit war. Die langen Belichtungszeiten bei günstiger Helligkeit, aber auch die Besonderheit eines seine wuchtige Plattenkamera aufbauenden Fotografen brachten es mit sich, dass die Menschen des 19. Jahrhunderts sich in Positur werfen, in Szene setzen oder in ehrfürchtigem Abstand aufreihen.

Erst seit 1994 sammelt das Rijksmuseum systematisch Fotografie. Aber was es in diesen kaum mehr als zwei Jahrzehnten zusammengetragen hat, ist grandios – freilich mit Unterstützung staatlicher Stellen, die anderswo gelagerte Bestände, die ursprünglich der Dokumentation dienten und überhaupt nicht in ihrem fotografischen Eigenwert erkannt wurden, ans Museum überwiesen. Großartige Privatsammlungen kamen hinzu und unterstreichen den Charakter des Hauses als Bürgereinrichtung.

Den Blaualgen folgt der thematische Raum Portraits. Das Bildnis wurde zum Hauptthema der Fotografie, weil buchstäblich jedermann sich ablichten, sich "verewigen" lassen konnte. Im Bürgertum pflegte man die carte de visite, die mit dem eigenen Abbild gezierte Karte, die man beim Besuch vorlegte. Wie praktisch. Daneben stehen die aufwendigen "Daguerrotypien", benannt nach ihrem Erfinder Daguerre – von dem sie der französische Staat 1839 zur Nutzung durch jedermann erwarb –, die in Amsterdam ohne die beinahe unvermeidlichen Lichtreflexe des Bildträgers, einer versilberten Kupferplatte, gezeigt werden. Auch dies, die Qualität der Präsentation, zeichnet die Amsterdamer Ausstellung aus.