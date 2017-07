Sechs Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in Baden-Württemberg sind in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen worden. Die Dichte der Funde, die Bedeutung des Ensembles für die Geschichte der Künste sowie der Beitrag der Stätte zur Erforschung des Jungpaläolithikums sei weltweit einzigartig, erläuterte das Komitee seine Entscheidung. Die Höhlen sind Fundorte der ältesten Kunstobjekte der Welt. In Deutschland sind sie die 42. Welterbestätte.

Als sich die ersten modernen Menschen vor mehr als 40.000 Jahren aus Afrika über den Nahen Osten entlang der Donau bis nach Europa ausbreiteten, hinterließen sie auf der Schwäbischen Alb, etwa 20 Kilometer westlich von Ulm, die derzeit ältesten Zeugnisse figürlicher Kunst. Ein Forschungsteam um den Tübinger Archäologen Nicholas Conard fand in den Höhlen Anfang der 2000er Jahre Gegenstände aus dem Leben der Eiszeitmenschen: aus Mammutelfenbein geschnitzte Kunstwerke wie etwa einen Pferdekopf, einen Wasservogel, eine menschenähnliche Gestalt mit Löwenkopf und vor allem auch eine fingergroße Frauenstatuette, die nach ihrem Fundort benannte Venus vom Hohlefels. Die bräunliche Figur ist etwa 35.000 Jahre alt und zeigt eine detaillierte Abbildung einer Frau, mit Armen, Beinen und Brüsten, sogar schemenhafte Hinweise auf Kleidung sind zu erkennen. Die Venus gilt als die weltweit älteste Darstellung eines Menschen. Am Eingang zum Hohlen Fels ist in einer Vitrine eine exakte Kopie zu sehen; das Original steht im etwa fünf Kilometer entfernten Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren.

2008 entdeckte das Forscherteam darüber hinaus eine rund 20 Zentimeter lange Flöte aus Mammutelfenbein. Laut den Archäologen ist sie der Beleg, dass die eiszeitlichen Jäger und Sammler im schwäbischen Lone- und Achtal nicht nur bildende Künstler waren, sondern bereits Musik machten.

Das Welterbe-Komitee tagt noch bis Mittwoch in Krakau und entscheidet insgesamt über die Aufnahme von mehr als 30 neuen Stätten aus aller Welt. Neben den schwäbischen Eiszeithöhlen haben sich noch zwei weitere deutsche Stätten für die Welterbeliste beworben: der Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Kulturlandschaft an Saale und Unstrut sowie eine Erweiterung der bereits bestehenden Welterbestätte Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau.

Für den Antrag aus Naumburg stehen die Chancen allerdings eher schlecht. Ein Unesco-Beratergremium hatte von der Aufnahme des Naumburger Doms und der hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut abgeraten. Sie hätten vor allem regionale Bedeutung, hieß es.

Besser sieht es für den Erweiterungsantrag der Bauhaus-Welterbestätten aus. Für die Aufnahme der Laubenganghäuser in Dessau-Roßlau und der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB in Bernau bei Berlin hatten die Experten ihre Zustimmung gegeben.