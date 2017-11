Es ist nach Angaben des Auktionshauses Christie's das letzte bekannte Gemälde von Leonardo da Vinci in Privatbesitz. In New York ist es am Mittwoch Abend für die Rekordsumme von 450 Millionen US-Dollar versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Christie ist dies damit das teuerste jemals auf der Welt versteigerte Kunstwerk. Im Vorfeld war mit einem Preis von rund 100 Millionen Dollar gerechnet worden.



Wer der neue Besitzer des Werkes "Salvator Mundi" jetzt ist, teilte Christie's zunächst nicht mit. Bei dem um 1500 entstandenen Gemälde des italienischen Künstlers (1452-1519) handelt es sich um ein Porträt von Jesus Christus in Öl auf Walnussholz. Es hatte zuletzt dem russischen Milliardär Dmitri Rybolowlew gehört. Er hatte das Gemälde vor vier Jahren für umgerechnet etwa 108 Millionen Euro gekauft.

Das um 1500 entstandene Bild ist eines von weniger als 20 bekannten Gemälden von da Vinci. Zeitweilig war angenommen worden, dass das Werk zerstört worden sei, bis es 2005 wieder entdeckt wurde. Als Verkäufer wird eine "private europäische Sammlung" genannt. Es ist das einzige von da Vincis Kunstwerken, das in privaten Händen war.

Kritik und Zweifel im Vorfeld

Viele Kunstexperten bezweifelten im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Auktion, dass da Vinci das Gemälde, das nicht mehr in bestem Zustand ist, wirklich alleine gefertigt hatte: Das 66 Zentimeter hoche Kunstwerk zeigt Jesus in Roben im Renaissance-Stil, seine rechte Hand ist wie zum Segen erhoben. In der linken Hand hält er eine Kristallkugel.



Einer der früheren Besitzer war der englische König Karl I., anschließend verschwand es bis zum Jahr 1900 aus der Öffentlichkeit. Danach ordneten Kunstsammler es einem von da Vincis Schülern zu und nicht dem Meister selbst. Die Expertenmeinung über das Gemälde änderte sich später zwar, aber bis heute gibt es noch immer Zweifler. Manche kritisieren, eine umfangreiche Restaurierung habe es schwer gemacht, den wahren Urheber festzustellen

Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb — Christie's (@ChristiesInc) 16. November 2017

Zudem wurde die Entscheidung kritisiert, das mehr als 500 Jahre alte Bild in der traditionell umsatzstärksten Auktion für Kunst der Nachkriegszeit und der Moderne anzubieten. Einige Kunstkenner sahen darin Preistreiberei.



Christie hatte das öffentliche Interesse an Leonardo da Vinci, einem der größten Künstler aller Zeiten, für sich genutzt. Eine Medienkampagne rund um "Salvator Mundi" lautete "Der letzte da Vinci". Vor der Versteigerung wurde das Gemälde in Hongkong, San Francisco, London und New York ausgestellt.



Den bisherigen preislichen Weltrekord hatte das Picasso-Bild "Die Frauen von Algier (Version 0)" gehalten, das 2015 für 179,4 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Die jährlichen Herbstauktionen in New York laufen seit Montag und werden am Donnerstag zu Ende gehen.