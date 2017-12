Schwarz-Weiß oder Farbe? Diese Frage mussten Fotografen früher beantworten, bevor sie den Film in ihre Kamera legten. Dabei eignet sich Schwarz-Weiß besser, um grafische Strukturen darzustellen, Farbe hingegen für schillernde Details und Kontraste. Das C/O Berlin zeigt unter dem Titel Why Color? Werke des amerikanischen Künstlers Joel Meyerowitz, der mit diesen Gestaltungselementen experimentierte. Er prägte auch die New Color Photography, die der als Werbemittel verpönten Farbfotografie zu mehr Anerkennung verhalf.