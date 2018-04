Das israelische Drama When Heroes Fly hat sich beim Serien-Festival Canneseries durchgesetzt. Die Serie handelt von vier befreundeten Kriegsveteranen, die sich zu einer letzten Mission zusammentun. Die Thriller-Serie spielt im kolumbianischen Dschungel.

Das Festival fand im Rahmen der Fernsehmesse MIPTV statt und soll künftig ein fester Bestandteil von ihr werden. Über die Aussagekraft des neuen Preises lässt sich jedoch streiten. Weil die vielen Folgen der Serien den zeitlichen Rahmen angeblich gesprengt hätten, entschlossen sich die Veranstalter zu einer Abkürzung: Gezeigt und bewertet wurden letztendlich nur die Pilotfolgen der Werke.



Auf dieser Grundlage entschied sich die Jury unter anderem noch für folgende Auszeichnungen: Francesco Montanari gewann den Preis die beste schauspielerische Leistung in The Hunter. Die Serie spielt 1993 in Palermo und handelt vom Konflikt zwischen der Mafia und dem Staat. Für das beste Drehbuch wurde Mette Marit Bølstad für State of Happiness aus Norwegenausgezeichnet.

Die neue ZDF-Serie Die Protokollantin erhielt keinen Preis. Vielleicht hätte es geholfen, wenn die Jury auch noch die zweite Folge angeguckt hätte. Erst dann hat nämlich einer Protagonisten der Serie seinen ersten Auftritt.