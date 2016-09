Der amerikanische Schriftsteller und Dramatiker Edward Albee ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Assistent Jackob Holder der New York Times. Albee sei am Freitag in seinem Haus auf Long Island im US-Staat New York verstorben. Angaben zur Todesursache machte Holder keine.

Berühmt wurde Albee durch seine als Meistwerke gefeierten Stücke Who's Afraid of Virginia Woolf? und A Delicate Balance. Für letzteres Werk erhielt er einen Pulitzer-Preis in der Kategorie Drama. Die Ehrung bekam er zwei weitere Male für die Stücke See-Eskapade (1974) und Three Tall Women (1991).

Allerdings versagte ihm die Pulitzer-Jury 1963 mit knapper Mehrheit den Preis für Virginia Woolf. Die Entscheidung gegen Albees Stück führte zum Austritt mehrer Jurymitglieder.



Sein scharfzüngiger Humor und eine Vorliebe für düstere Themen galten als Markenzeichen seines Stils. In über 25 Theaterstücken nahm Albee die Grundpfeiler der amerikanischen Kultur wie Ehe, Kindererziehung, Religion und das komfortable Leben der Oberschicht auseinander.

Nach dem Tod von Arthur Miller und August Wilson im Jahr 2005 wurde Albee von vielen Experten als der größte lebende Dramatiker der USA betrachtet.