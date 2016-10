7/15

Seine beiden Alben "Blood on the Tracks" und "Desire" haben Bob Dylan wieder in die Charts gebracht. Im Jahr 1978 startete er eine Welttournee und trat unter anderem vor etwa 75.000 Menschen auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg auf. Der Legende nach soll Dylan auf dieser Tour ein religiöses Erweckungserlebnis ereilt haben, nachdem jemand ein silbernes Kreuz auf die Bühne geworfen hatte. Dylan konvertierte zum christlichen Glauben und dieser Einfluss schlug sich auch in seiner Musik nieder – eine Wendung, die viele seiner Fans nicht mittragen konnten. Georgia, Atlanta, Dezember, 1978 at the Omni in Atlanta, Georgia.