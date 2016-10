An Theorien über die Identität der italienischen Autorenpersona Elena Ferrante mangelte es noch nie. Zuletzt galt die neapolitanische Literaturwissenschaftlerin Marcella Marmo als heißeste Kandidatin. In der Literaturbeilage der Corriere della Sera war ein Artikel erschienen, der zumindest einige Indizien anführen konnte.

In einem von Ferrantes frühesten Romanen zum Beispiel studiert die Protagonistin in den Sechzigern in der renommierten Scuola Normale, wo zu dieser Zeit nur eine einzige neapolitanische Studentin eingeschrieben war: Marcella Marmo. Allerdings musste sie die Journalisten aus aller Welt, die sich daraufhin bei ihr meldeten, enttäuschen. Viel mehr als der Satz "Ich bin nicht Elena Ferrante" war Marmo in dieser Sache nicht zu entlocken.



Übersetzerin aus Rom

Im Literarischen Quartett stellte der Schriftsteller Maxim Biller kürzlich gar die These auf, Elena Ferrante gebe es gar nicht. Stattdessen verberge sich hinter dem Pseudonym ein Kollektiv enttäuschter Altlinker. "Umso interessanter", antwortete die Gastkritikerin Mara Delius in der Sendung.

Jetzt meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass ein internationales Rechercheteam, dem Journalisten der FAZ, der italienischen Il Sore 24 Ore, der New York Review of Books und der französischen Investigativredaktion Mediapart angehören, die Identität der Autorin ermitteln konnten. Demnach handelt es sich um eine 1953 geborene Übersetzerin aus Rom, deren Mutter in Deutschland geboren sei, 1937 aber vor den Nationalsozialisten nach Italien flüchten musste.



Sprunghafter Anstieg

Die Frau, deren Namen wir an dieser Stelle nicht nennen wollen, weil ihr ganz offensichtlich daran gelegen ist, das Licht der Öffentlichkeit nach Möglichkeit zu meiden, wurde schon früher als mögliche Elena Ferrante gehandelt, fiel dann aber wieder aus dem Kandidatenkarussell. Den entscheidenden Hinweis hätten interne Abrechnungen des Verlags edizioni e/o geliefert: Als ihre Romane in den USA zu Überraschungserfolgen avancierten, seien auch die Überweisungen des Verlags an seine Übersetzerin sprunghaft angestiegen.

Den Lesern von Elena Ferrante dürften die Journalisten damit allerdings eher keinen Gefallen getan haben. Dem Spiegel sagte sie vor Kurzem, dass sie ihre Entdeckung zwar nicht fürchte, die Konsequenz aber darin bestünde, dass sie umgehend aufhören werde, zu publizieren.