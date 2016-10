Wie sähe wohl, wenn man es sich wünschen könnte, eine idealtypische Woche in einem deutschsprachigen Literaturhaus aus? Sagen wir dieses Haus befindet sich irgendwo mitten in Österreich und sagen wir, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, gleich dazu: Ein solches Wochenprogramm ist fiktiv und modellhaft.

Montag: André Heller liest aus seinem Buch vom Süden. Der Moderator, er hat den Autor beim Verlag empfohlen, lobt den Text euphorisch. Der Saal ist randvoll und das Publikum (Altersschnitt 50-75 Jahre) begeistert. Unmengen von Büchern werden verkauft und signiert. Im Gespräch mit dem Autor gibt der Moderator unmissverständlich zu verstehen, dass bei denen, die dieses Buch mögen, Österreich in guten Händen ist.

Dienstag: Stefanie Sargnagel (letzter Tweed: "ich bin goethe") und der digitale amerikanische Adorno-Verschnitt Eric Jarosinski (better known as @NeinQuarterly) ziehen zum Thema "Was wird Literatur?" eine vergnügliche Show ab. Nicht blöd und politisch engagiert. Das Haus ist randvoll, die Leute im Publikum nicht älter als 25. Viermal so viel Bier wie Bücher werden verkauft.



Fünf Oberstufenklassen

Mittwoch vormittags: Moderne Märchen für moderne Kinder. Lesung und interaktives Theater. Am Abend diskutiert Sharon Dodua Otoo nach ihrer Lesung mit Migrantinnen und Migranten, auch eine Germanistikstudentin mit passendem Diplomarbeitsthema sitzt auf dem Podium. In Kooperation mit mehreren Vereinen der Stadt.

Donnerstag: Robert Menasse erklärt der gymnasialen Jugend seinen Faust. Im Publikum befinden sich neben einigen alten Stammgästen fünf Oberstufenklassen. Den Schülerinnen und Schülern gefällt es, obwohl sie zwangsverpflichtet worden sind. Eine Lehrerin merkt schriftlich an, dass der Abend zu wenig didaktisiert gewesen sei und keinen Stoff abgeworfen hat.



Jelinek und Schlagzeug

Freitag: Eine bekannte österreichische Literaturkritikerin, ein bekannter österreichischer Literaturkritiker und eine bekannte bundesdeutsche Autorin, die vor Ort wenig bekannt ist, diskutieren drei Neuerscheinungen. Die Bücher von Heller, Sargnagel und Jarosinki kommen denkbar schlecht weg. Einhelliger Tenor: "Das ist keine Literatur und wenn überhaupt: schlechte!" Das Gespräch wird aufgezeichnet und drei Wochen später in einem Radiokultursender bundesweit ausgestrahlt.

Am Wochenende das Festival "Sinn egal. Körper zwecklos". Es gibt Musik, Wein, Würstel mit Senf, Performances und Säfte. Berühmte Autorinnen und Autoren lesen aus aktuellen Büchern, die wie durch ein Wunder allesamt zum Thema passen. In Gesprächsrunden mit Fachexperten wird die Sache weiter vertieft. Begleitend zu Texten von Elfriede Jelinek hämmert ein ehemaliger Punkschlagzeuger auf Stahlplatten ein. Geordnet zu Kleingruppen suchen die Besucher heimisch Schreibende in deren Wohnungen heim und diskutieren mit ihnen über avantgardistisches Schreiben. Zum Abschluss der zwei Tage liest Friederike Mayröcker. Als sie den Raum betritt, ist es mucksmäuschenstill. Man würde glatt eine Stecknadel fallen hören. Die Autorin setzt sich hin, nimmt einen Schluck aus dem Wasserglas und liest so, als hätte es auf dieser Welt niemals etwas anderes als genauso gelesene Texte und genauso inszenierte Lesungen gegeben. Das Publikum steht noch lange nach Ende in kleinen Gruppen herum. Die Signierstunde dauert ganze 60 Minuten.