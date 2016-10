Investigativer Journalismus ist eine gute, eine wichtige Sache. Jeder Feld-, Wald- und Wiesenredakteur träumt wohl zu Beginn seiner Karriere von einem Scoop; dass er etwas Vertuschtes ans Licht der Öffentlichkeit bringen wird: geheime Machenschaften, etwas Kriminelles, einen Komplott. Und wahrscheinlich stehen den meisten Journalisten auch heute noch die Bilder aus dem Kinofilm mit Dustin Hoffman vor Augen, in dem er einen von zwei Reportern spielt, die für die Washington Post einst den Abhörskandal um Watergate aufgedeckt haben.

Der Italiener Claudio Gatti hat nun mit investigativen Methoden den Klarnamen der Bestsellerautorin Elena Ferrante herausgefunden und in einem längeren Text seine Gründe dafür dargestellt. Mit der Wahl eines Pseudonyms aber hat diese Schriftstellerin nicht etwa kriminelle Machenschaften vertuscht. Es sind durch Signore Gattis Recherchen auch keine Verstrickungen in ein Komplott aufgedeckt worden. Mit ihren in viele Sprachen übersetzten Romanen hat sie sich auch nicht des Plagiats schuldig gemacht wie es scheint. Wozu also das Ganze? Was trieb Claudio Gatti und die verantwortlichen Redakteure gleich mehrerer internationaler Medien dazu an, seine ausgekippte Recherche zu veröffentlichen? Gehört, wie das neulich der deutsche Innenminister anlässlich seiner Überlegungen zu einem möglichen Verbot von Verschleierungen durch Burka et cetera anmerkte, zu einem funktionierenden Autor auch das Zeigen seines Gesichtes?

Anscheinend ja. Mittlerweile, wie man angesichts dieses respektlosen Vorgehens feststellen muss. Dabei war es doch immer das gute Recht der Künstler, unter einem Künstlernamen zu veröffentlichen. Und das nicht nur unter Malern und Schriftstellern. Nom de Plume und Pseudonym gehörten zu den Eigenartigkeiten des künstlerischen Gewerbes. Selbst im deutschen Reisepass ist ein Feld für Ordens- und Künstlernamen vorgesehen. Und wer die Künste liebte, für den galt in dubio pro incognito.

"Sich den defekten Rest besser nicht anschauen"

Der Modeschöpfer Martin Margiela erweist sich bis heute als extrem einflussreich auf die ihm nachfolgende Generation. Bis zu seinem Rückzug vor ein paar Jahren gab es weder Interviews mit Martin Margiela, noch existieren im Internet oder sonst irgendwo gesicherte Fotos seines Gesichtes. Ein traumatisches Erlebnis mit den Journalisten der amerikanischen Vogue am Beginn seiner Karriere veranlasste ihn, kommentarlos hinter sein Werk, also seine Kollektionen zu treten. Von da an liefen auch seine Modelle inkognito über den Laufsteg, sämtliche Mitarbeiter weltweit waren mit Namen nicht zu greifen, alle kleideten sich für öffentliche Auftritte identisch in den für die Pariser Couturehäuser einst üblichen Laborkitteln aus neutral weißem Baumwollstoff. Die Mode Margielas stand alleine im Lichte der Öffentlichkeit. In seinen Modeschöpfungen offenbarte sich, wenn schon nicht seine Persönlichkeit, dann aber sein Genie und seine Ideen.

Und war es nicht lange Zeit so gefordert im Feuilleton, das ein Buch für sich sprechen sollte? Dass es um die Kritik des Textes ginge beim Verfassen von Kritiken ohne Ansehen der Person?

Dass man das Werk beurteilen und "sich den defekten Rest besser nicht anschauen" sollte, riet Arno Schmidt. Der war nun schon in die extreme Einöde im Celler Umland gezogen, was einige seiner extremen Fans dennoch nicht davon abhalten konnte, ihn mit ihren Erkenntnissen über sein Werk zu behelligen. Bald musste ein mehrere Meter hoher Zaun um Schmidts Grundstück gezogen werden, um insbesondere den Hobbyphilologen Werner Schwarze fernzuhalten. Als Arno Schmidt gestorben war, spähte Herr Schwarze halt Ernst Jünger aus. Sein Übertritt aus der Bargfelder Sphäre nach Wilflingen wird vom Käferforscher Jünger in seinem Tagebuch fachgerecht dokumentiert: "Seit Schmidt tot ist, scheint Schwarze auf mich übergesprungen." Der bald Hundertjährige mag dabei mit mürrischer Indifferenz nach der Maxime "Was kümmert es die stolze Eiche, wenn ein Borstentier sich an ihr schabt" verfahren sein, doch nicht alle Künstler haben zwei Weltkriege überstanden. Und manche, viele wahrscheinlich, sind einfach dünner gefeilt.

Der amerikanische Schriftsteller Thomas Pynchon publiziert seit Jahrzehnten Buch um Buch, ohne dass darin ein Autorenfoto abgedruckt wird. Es gibt eine verwackelte Aufnahme von ihm, da trägt er seinen Sohn auf den Schultern und eine etwas lustige aus seinem Studienjahrbuch. That's it. Trotzdem funktioniert auch dieser Autor tadellos und eben nicht schlechter als Benjamin von Stuckrad-Barre, für dessen Autobiografie Panikherz mehr Pressebilder angeboten wurden, als sein Buch Seiten hat.