Bob Dylan hat sich nach wochenlangem Schweigen zu seiner Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis geäußert. Er würde "absolut" gerne zur Verleihung im Dezember kommen, "falls das überhaupt möglich" sei, sagte der 75-jährige Musiker in einem Interview der britischen Zeitung The Telegraph. Dass er Preis bekommen habe, sei "kaum zu glauben".



Auch gegenüber dem Nobelpreiskomitee äußerte sich der Sänger. Er sei "sprachlos" gewesen, wird er in einer Mitteilung des Komitees zitiert. "Ich schätze diese Ehre sehr."



Den Literaturnobelpreis hatte die Schwedische Akademie für seine poetische Neuschöpfungen in der US-Songtradition zuerkannt. Es ist das erste Mal, dass ein Songschreiber die Ehrung erhielt. Doch Dylan äußerte sich bisher nicht zur Auszeichnung, was Zweifel säte, ob er überhaupt in Stockholm erscheinen würde. Er soll angeblich noch nicht einmal mit den Mitgliedern des Komitees telefoniert haben.

Bei der Schwedischen Akademie sorgte Dylans Abtauchen für Verärgerung. Zu seinem langen Schweigen und den nicht beantworteten Telefonanrufen des Nobelpreiskomitees wollte sich Dylan nicht äußern. "Nun, hier bin ich", sagte er lediglich.



Auch die Beurteilung seiner Texte durch die Schwedischen Akademie wollte Dylan in dem Interview nicht kommentieren. Die hatte sein Werk mit griechischen Dichtern wie Homer and Sappho verglichen. "Ich bin dafür nicht wirklich qualifiziert", sagt Dylan. "Ich habe keine Meinung dazu."

Die Auszeichnung wird am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel, gemeinsam mit den anderen Nobelpreisen in Stockholm verliehen.