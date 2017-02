Selig sind die Zeiten der ideologischen Eindeutigkeit, in denen ein Agent noch wusste, wo er hingehört und allenfalls ein Spiel als Doppelagent aufziehen konnte. Die Zeiten der zwei Blöcke, des Kalten Krieges, in denen es Schwarz gab oder Weiß und auch ordentliche Spione noch wussten, auf welcher Seite sie standen (oder das zumindest glaubten).



Ob diese Vorstellung etwas mit der Realität zu tun hat oder selbst wiederum nur gespeist ist aus dem Konsum grob simplifizierender Filme und Romane, bleibt dahingestellt. Das Gewerbe der Agenten jedenfalls, so heißt es mehrfach in Denis Johnsons neuem Roman, habe sich seit 9/11 und in der Epoche der asymmetrischen Kriege so radikal verändert wie kaum ein anderes. Es sei zum Nährboden von Mythen, Spekulationen und Fantasien geworden.

Der amerikanische Schriftsteller Denis Johnson © Cindy Lee Johnson

Wenn dem so ist, dann ist die Welt der Spione der Sphäre der Literatur also in den vergangenen 15 Jahren noch näher gerückt, als sie es ohnehin schon war. Und Denis Johnson, der 1949 in München als Sohn eines amerikanischen Offiziers geborene Schriftsteller, ist angezogen von unklaren Strukturen und undurchschaubaren Gemengelagen. In seinem großen und knapp 900 Seiten starken Vietnam-Kriegsroman Ein gerader Rauch, 2009 in deutscher Übersetzung erschienen, rückt er den Krieg einerseits in ein mythisch überhöhtes Licht, andererseits, so paradox das klingen mag, gelingt Johnson eine höchst präzise Darstellung von Richtungslosigkeit. Einer seiner Protagonisten arbeitet für eine Abteilung, die zuständig ist für Desinformation. Und so kommt es in Ein gerader Rauch zu geradezu komischen Dialogen: "Ich dachte, das ist eine Aufklärungseinheit." "Ist es nicht. Wir wissen auch nicht, was das ist."

Das Gegenteil von vertrauenswürdig

Nun, in Die lachenden Ungeheuer, schickt Johnson seine Protagonisten nach Afrika. Dort kennt Johnson sich aus; er war mehrfach als Reporter in Liberia und Somalia unterwegs. Und ebenfalls in Westafrika, in Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone, landet auch Johnsons Icherzähler Roland Nair. Informationen über ihn erhalten wir immer nur in Bruchstücken, und selbst denen sollte man keinesfalls trauen, ist Nair doch nicht nur ein Trinker, sondern auch ein zwielichtiger Geselle und mithin das Gegenteil von vertrauenswürdig.



Nair, Anfang 40, ist halb Amerikaner und halb Däne, sagt er, spricht aber kein Wort Dänisch. Er arbeitet für die Amerikaner, möglicherweise. Oder für die Nato? Und selbst über die Frage, ob er per Einsatzbefehl nach Westafrika geschickt oder von seinem alten Kumpel Michael Adriko dorthin gerufen wurde, herrscht keine Klarheit.

Anarchie und Irrsinn

Was aber von Beginn dieses auf produktive Weise höchst irritierenden Romans an deutlich wird: Nair ist ein gewissenloser und abgewrackter Zyniker. Er hat, und auch das ist ein Unterschied zur klassischen Agentengeschichte, kein höheres Ziel, keine Moral und kein gesichertes Weltbild. Er ist ein Abenteurer, der nicht gelangweilt werden will. Zurückgekommen sei er, das sagt er gleich zu Beginn zu einem Verbindungsmann, weil er das Chaos liebe, die Anarchie, den Irrsinn, den allgemeinen Verfall. Den wird er auf seinen Wegen durch Afrika noch ausreichend zu sehen bekommen.



Aber erst einmal lässt er den Nachtportier seines Hotels in Freetown ein Mädchen von der Straße holen: "Fünfzehn Jahre alt, Ivorerin, kein Wort Englisch, nur Französisch. Im Busch geboren, ein Bauchnabel so groß wie eine Walnuss, geknotet von einer Tante oder älteren Schwester in einer Hütte aus Zweigen oder Schlamm. Sie ging unter die Dusche und kam nackt und nass wieder zu mir. Ich war froh, dass sie kein Englisch verstand. Ich konnte zu ihr sagen, was ich wollte, und das tat ich auch. Fürchterliches Zeug."