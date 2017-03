Auf Twitter las ich "docbuelle ist tot". Den Namen hatte ich lange nicht gehört, die Erinnerungen, die der Tweet weckt, sind vage, ich weiß aber noch, dass docbuelle zu den Bloggern bei Antville gehörte. Antville, das waren, vor zehn und mehr Jahren, bov und sofa und kutter (später Dichtheit und Wahrung) und etc.pp und don und micro robert und supatyp und thefrank und einige mehr. Ich gehörte am Rande (als akzeptanzstelle) dazu, was mich von heute aus gesehen zum teilnehmenden Beobachter macht – aber teilnehmende, und zwar zögernd, enthusiastisch, abwartend, sich hineinstürzend teilnehmende Beobachter und beobachtende, und zwar genau, selbstreflexiv, ironisch, leidenschaftlich beobachtende Teilnehmerinnen waren wir alle.



Dieser Artikel stammt aus der März-Ausgabe des "Merkur". © Klett-Cotta

Und natürlich war da nicht nur Antville, die kleine Independent-Community, die sich um eine sehr smarte Blogsoftware von ein paar österreichischen Entwicklern gegründet hatte, es gab noch weitere Blogs, nicht sehr viele, ein virtuelles Dorf, keine Stadt, die zum selben Diskussions- und Wahrnehmungsraum gehörten, man las und kommentierte einander, also, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Blogs wie stattkatze und malorama und gesprächsfetzen und campcatatonia und mediumflow und erratika und am radikalen Fringe ofterdingen und kropotkin und Wörterberg sehr weit links und so auch hier noch einige weiter. Es gab andere Tribes, von denen man hörte, Tribes hinter den sieben Bergen, mehr oder minder geschlossene Zirkel, Am Pool wollten Literaten Literatur, jetzt aber mit Netz, die Höflichen Paparazzi waren Digital Natives der lustigen Art; dass Kathrin Passig und Wolfgang Herrndorf dazugehörten, das wusste man. Man hörte davon, man las mal rein, wenn man konnte und durfte, oder es wurde von Anderen, die drin waren, etwas nach außen zitiert. Man hatte das Gefühl: Die gehören zu uns, groß, erinnere ich mich, war die Freude, bei mir jedenfalls, als Kathrin Passig 2006 den Bachmannpreis holte.



Manche der Blogs las ich täglich, manche gelegentlich, von anderen kannte ich kaum mehr als die Namen. Die aber schon, denn die Blogs waren über Blogrolls verbunden, also eine Kette von Links, die auf das verwiesen, was die jeweilige Bloggerin selbst kannte und las. Blogs waren neu, man sagte noch "das" und nicht "der" Blog, schließlich war das Wort die Abkürzung von Web-Logbuch – und das Buch ist nun einmal Neutrum. Den großen Medien, der literarischen Öffentlichkeit, dem Betrieb war das meiste an der Blogkultur in diesen Jahren Hekuba, einmal davon abgesehen, dass ein paar der Autoren auch in den etablierten Medien unterwegs waren und die Blogs als Spielwiese nutzten, als Räume, in denen man Dinge versuchen konnte, für die an den traditionellen Orten, in den traditionellen Formen kein Ort war: weil sie zu versponnen waren, zu albern, zu minoritär, zu persönlich, zu abseitig, zu voraussetzungsreich oder zu voraussetzungsarm.



Es gab die Pathosfraktion, zu der docbuelle gehörte mit seinen Klageliedern über die Liebe, oder stattkatze, eine dunkle Romantikerin mit dem absoluten Gehör für den hohen Ton, immer nah am zu viel; es gab den großen komischen Melancholiker parka lewis von Gesprächsfetzen, der hinreißend von Träumen erzählte und dem Alltag so präzise zwischen Komik und Kulturkritik balancierende Beobachtungen abgewann wie sonst nur malorama. Manche Blogs waren opak und kryptisch (mediumflow etwa, der seine Kurz- und Kürzestnotate auf Twitter nahtlos fortsetzen konnte), andere taghell und klar und schnell (gedankenträger etwa, deren autistischen Sohn John ich virtuell aufwachsen sah, lieben lernte und wie groß war der Schock, als er im letzten Jahr plötzlich starb). Es gab tiefe Gedanken, heftige Gefühle, aber vor allem ging es um den Alltag, das Profane, das Banale, einen geschärften Blick auf die wenig aufregende und in manchen Hinsichten kleine und beschränkte Welt, durch die wir, oft prekäre, irgendwie kulturaffine Mittelschichtexistenzen, uns von Morgen bis Abend, und nachts auch, bewegten. Es war eine kleine Welt, keine Frage, es verband uns ein ziemlich spezifischer Blick, AkademikerInnen, die wir fast ausnahmslos waren, sanft dissident zu Normalitäten, müde und wach, voller Lust auf das Schreiben und Denken der andern, begeistert für Bücher, Filme, Kultur überhaupt, wobei der prekäre Alltag auch Einblicke in Altenheime und Blumenläden erlaubte.



Dieser geschärfte Blick, um den es ging, das waren eben die Blogs, war das Wissen darum, dass man, was man erlebte, im Aufschreiben zu fassen versuchen würde, im Aufschreiben und Hinstellen für die Anderen, die sich und ihre Wirklichkeit wiedererkennen würden, und im besten Fall ging es, so hingestellt, über ein Wiedererkennen hinaus: Man sieht das Eigene anders mit den Augen des Anderen. Dieses Wissen war eine Kamera im Kopf, die die Wirklichkeit beim Erleben schon rahmte, scharfstellte, durch Filter jagte: ein Instagram aus Sprache. (Davon abgesehen, dass Fotos und Bilder in vielen Blogs eine kleinere oder größere Rolle spielten, dass etwa goncourts Blog immer schon Fotos und Text grandios kombinierte; und the frank, immer unterwegs in der Welt, war ohnehin ein fabelhafter Fotograf.)



Es ging politisch zu, aber niemand hatte die Ambition, Leitartikel zu schreiben. Es ging privat zu, aber alle wussten sehr genau um die Grenze, die das, was nur den Therapeuten angeht, von dem trennt, was an den Regungen im eigenen Bezirk, an den eigenen Verletzungen und Verletzlichkeiten für die Mitlesenden in ihren eigenen Bezirken bewegend und erhellend sein kann – was nicht heißt, dass man diese Grenze nicht hin und wieder verletzte. Es ging albern zu, aber das Feine und das Grobe ließen sich meistens gut trennen. Es ging um Namen, Dinge, es ging um Eier, Erbsen, Schleim und Zeug, es ging um subtile Referenzen auf Sachen, die anderswo standen, womöglich auch nirgends. Das Ganze war ein Insider-Ding, bei dem die, die drinnen waren, zu denen, die hereinwollten, immer auch sagten: Kommt rein, aber ihr müsst nicht alles verstehen, keiner von uns kann das alles verstehen, wir üben uns in tausend Arten des Nichtverstehens, und das ist nicht nichts.

Aufgew.

Träumen, lyrisch, mit parka lewis,30.Oktober 2006: "Ein neues Genre: Zweizeiler, deren erste Zeile immer Feuerzeug, du lautet. Die zweite Zeile ist frei wählbar. Feierlich dichte ich: Feuerzeug, du || Alle mal herhörn (Aufgew.)" Träumen, popkulturell, mit parka lewis: "Jeder Angeklagte habe das Recht auf einen Terrier, sagt Junior Soprano zu mir und lacht heiser. Mein Terrier stöbert in der Hecke, an der wir entlangschlendern; er macht dort E-Mails unschädlich. Nebenan, in der Mitte einer riesigen quadratischen Rasenfläche, findet ein Kampf statt. Terrier, Straußenvögel und Schneehühner kämpfen miteinander. Staub steigt auf, Federn fliegen. Mein Schneehuhn ist mittendrin, ich reiße an der Leine und ziehe es heraus. Es ist tot, oder? Nein, jetzt steigt es auf – und stürzt wieder ab. Steigt wieder auf, stürzt wieder ab. Nicht umsonst heißt es zäh und loyal wie ein Schneehuhn. (Aufgew.)"