Er zieht seinen Zauberstab hervor, tippt damit sanft auf ein Stück Pergament und sagt: "Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin." Und sofort breiten sich von dem Punkt, den George Weasley berührt, dünne Tintenlinien wie ein Spinnennetz aus. Wörter erblühen auf dem Blatt, in verschnörkelter Schrift, die verkünden: "Die Karte des Rumtreibers". Es ist eine Karte, die jede Einzelheit der Hogwarts-Schule für Zauberei und des Schlossgeländes zeigt. Doch wirklich erstaunlich sind die kleinen Tintenpunkte, die sich darauf bewegen, jeder mit einem Namen in winziger Schrift.



Verblüfft beugt sich der junge Zauberer Harry Potter über die Karte. Ein beschrifteter Punkt oben links zeigt, dass der Schulleiter Professor Dumbledore in seinem Büro auf und ab geht; Mrs Norris, die Katze des Hausmeisters, treibt sich im zweiten Stock herum, und Peeves, der Poltergeist, hüpft gerade im Pokalzimmer auf und ab. Harry Potter wird in den folgenden sechs Schuljahren die Karte noch häufig benutzen, um sich aus dem Schloss zu schleichen.

Vor zwanzig Jahren erschien der erste Band von Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Romanen. Mehr als 450 Millionen Mal haben sich die sieben Bände bis heute verkauft. Für eine ganze Generation von Lesern ist Harry Potter die erste prägende Erfahrung mit Literatur: Jeder der Bände schildert eines von Harrys Schul- und Lebensjahren. Harry wird mit seinen Lesern erwachsen, kommt in die Pubertät, verliebt sich, muss zur Berufsberatung. Mit der Erfindung zahlreicher Zaubersprüche, magischer Transportmittel und Zaubereiinstitutionen konstruiert J. K. Rowling eine Parallelgesellschaft, die zeitweise gesellschaftlich und technologisch von unserer Realität heimgesucht wird. Das gilt einerseits für das fiktive Gesellschaftsbild innerhalb der Zaubererwelt, andererseits für viele von Rowlings Ideen, die, in Zaubersprüche verpackt, einige Entwicklungen der Digitalisierung vorwegnehmen.



So beschwört ihre Idee der eingangs beschriebenen Karte des Rumtreibers, ein allwissendes Stück Pergament, auf dem alle Räume und Straßen von Hogwarts verzeichnet sind, unangenehm stark eine Version der zukünftigen Google Maps. Die Karte bestimmt den Standort und die Bewegungen aller Personen als kleine, sich bewegende Punkte in Echtzeit.

Eine ungebrochene Heldenfigur

Wer den Erfolg eines Buches wie der Soziologe Siegfried Kracauer als das "Zeichen eines geglückten soziologischen Experiments" sehen will, sieht sich mit gesellschaftlichen Fragen konfrontiert. Die sozialen Verhältnisse der Leser treten als mögliche Erfolgsursachen vor den Inhalt des Romans. Erfolgreiche Literatur wird zum Spiegel der Gesellschaft, weil sie Ideen entwickelt, die sich mit den kulturellen Leitideen und Weltanschauungen vieler Leser deckt. Zu solchen Spiegeln wird die Literatur nicht etwa durch einfachen Realismus, sondern dadurch, dass sie die Tagträume der Menschen abbildet und mitunter verborgene Gefühle aufgreift.



Bestsellerliteratur ist dabei aus analytischer Perspektive ein Glücksfall. An ihr lässt sich ablesen, welche Themen und Darstellungen gerade ein Lebensgefühl repräsentieren und womöglich auch welche Darstellungen sie ablehnen. Bei Bestsellern ist es nicht mehr wichtig, dass man sie liest, sondern nur, wie man sie liest, welchen Eindruck sie hinterlassen und wie sie in die eigene Lebensrealität implementiert werden. Was sagt also der Erfolg der Romane aus über ihre Leser und die Zeit, in der sie leben?

Da wäre die Hauptfigur Harry Potter, der während der gesamten sieben Bände eigentlich keine böseren Gefühle als ein wenig Eifersucht und Hass empfindet. Diese ungebrochene Heldenfigur ohne Fehl und Tadel fügt sich aber in ein homogenes Gesamtbild. Die gesamte Zaubererwelt funktioniert nur unter Ausschluss des Anderen, die Fronten zwischen Gut und Böse sind trennscharf gezogen: Harry Potter, seine Freunde und das magische Zaubereiministerium auf der einen Seite, gegen Lord Voldemort und seine Todesser auf der anderen Seite. Dabei könnte man das politische System im magischen Großbritannien als antidemokratisch bezeichnen, es verneint die Gewaltenteilung, ernennt den Zaubereiminister ohne demokratische Wahlen, unterstützt eine radikale Rassenideologie und unterdrückt die einzige Tageszeitung im Land: den Tagespropheten.



"Ich bin Schlammblut und stolz drauf!"

Die vielen Parallelen zu heutigen Entwicklungen zeigen Gemeinsamkeiten zwischen Romanwelt und Wirklichkeit auf: J. K. Rowling greift in der Konzeption der Zauberergemeinschaft auf schon bestehende gesellschaftliche Mechanismen zurück, wie der rassistische Konflikt zwischen der magischen Bevölkerung mit "reinen" magischen Vorfahren und den Zauberern, die nicht als Kind magischer Eltern geboren wurden, zeigt: Sie werden unter der abwertenden Bezeichnung "Schlammblüter" diskriminiert. Hermine Granger, Harry Potters beste Freundin, die von einigen Zauberern als Wesen zweiter Klasse angesehen wird, betont: "Ich bin Schlammblut und stolz drauf!" Sie benutzt damit als Selbstbeschreibung einen Begriff, der in unserer nicht magischen Realität als menschenverachtend gelten würde und thematisiert damit en passant die Debatte um Political Correctness (die politisch korrekten Bezeichnungen eines Schlammblütigen sind "Muggelgeborener" und "Muggelstämmiger").



Während die gegenwärtigen Vertreter der Political Correctness auf die Dimension der Sprache als Machtinstrument hinweisen, sieht Hermine Granger in der korrekten Bezeichnung "muggelstämmig" die Unfähigkeit begründet, die Ursachen des Rassismus in der Zaubererwelt zu überwinden. Sie nennt sich selbst "Schlammblut" und weist damit auf die Realität ihrer Situation als diskriminierte und verfolgte Gruppe innerhalb der Zauberergemeinschaft hin.