ZEIT ONLINE: Ihr neues Buch, das die Zeit nach Ihrer Flucht aus der Gemeinde der Satmarer Juden bis zu ihrem Umzug nach Berlin beschreibt, trägt den Titel Überbitten. Was bedeutet dieses altertümliche Wort?

Deborah Feldman: Es war etwas, das ich zurück in die deutsche Sprache bringen wollte. Ich wollte einen Beitrag leisten, ich wollte nicht nur einfach hierherkommen, sondern auch etwas einbringen. Es ist vielleicht ein symbolischer Schritt. "Überbitten" hat ja bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts existiert, vielleicht nur in Bezug zur Spiritualität, aber man hat es verwendet, und dann ist es verschwunden.

ZEIT ONLINE: Aber im Jiddischen hat es überlebt.

Feldman: Im Jiddischen hat es eine immer stärkere Bedeutung bekommen. Es gibt dieses Lied von Zupfgeigenhansel, Lomir sich iberbetn, da wird beschrieben, was für eine Art Versöhnung überbitten sein kann. Eine Versöhnung, ohne etwas durchsprechen zu müssen, ohne dass zum Beispiel irgendwas aufgerechnet wird. Zwei Menschen haben Groll gegeneinander, und dieser Groll löst sich ja nicht so schnell auf. Aber sie nehmen an diesem Ritual teil, und jedes mal, wenn man das getan hat, hat sich der Groll ein bisschen auflösen lassen. Am Ende, durch den Glauben an dieses Ritual, hat man den Groll durch etwas anderes ersetzt.

ZEIT ONLINE: In Ihrem Buch beschreiben sie "Überbitten" auch als religiöses Konzept, demzufolge Gott erwartet, dass die Menschen sich untereinander verzeihen, so dass er dann die Sünden der Menschen vergeben kann.

Feldman: Genau, das ist ein grundsätzlicher jüdischer Glaube. Wie die Menschen miteinander umgehen, so wird Gott mit ihnen umgehen. Auch wenn wir jemandem gegenüber zornig waren, müssen wir versuchen, unseren eigenen Zorn beiseitezuschieben, weil wir wollen, dass Gott nicht zornig uns gegenüber ist.

ZEIT ONLINE: Ganz am Anfang von Überbitten schreiben Sie, dass es einige Zeit gebraucht hat, um zu verstehen, dass man seine Wurzeln nicht völlig kappen sollte, weil das mehr Schaden anrichtet, als es Gutes bringt. Warum?

Feldman: Der Versuch, die eigenen Wurzeln abzuhacken, ist Selbsthass. Ich finde mein ureigenes Ich nicht gut, ich will es töten und stattdessen etwas Neues schaffen. Aber das funktioniert nicht, weil wir die sind, die wir sind. Die Frage ist, wie können wir die Wurzeln in einen gesunden Zustand bringen.

ZEIT ONLINE: Sie beschreiben die chassidische Gemeinde der Satmarer Juden, in der sie aufgewachsen sind, als Sekte und als frauenfeindlich. Warum?

Feldman: Weil sie sehr abgeschottet leben und weil sie sich nur auf sich selbst beziehen. Sie haben ihre eigene Struktur und ihren eigenen Lebensstil erfunden. Und sie ändern ständig die Regeln, je nach Stimmung der Autoritäten. Und die Autoritäten sind nur von sich selbst abhängig, wenn es darum geht, wie sie ihre Weltanschauung und ihre Gemeinschaft entwickeln wollen. Das finde ich sektenartig.

ZEIT ONLINE: Und warum frauenfeindlich?

Feldman: Frauenfeindlich, weil die Führer der Satmarer Juden ausschließlich Männer sind. Es gibt eine allgemeine Angst vor Frauen und der Macht, die sie über Männer haben können. Und gleichzeitig braucht man die Frauen, denn das größte Ziel der Gemeinschaft ist es, sich zu vermehren und die Gemeinschaft zu vergrößern. Und um das sicherzustellen, muss man die Frauen kontrollieren.

ZEIT ONLINE: Sie schreiben, dass in den USA die Rechte der Frauen als unantastbar gelten, solange keine Religion im Spiel ist.

Feldman: Damit meine ich die liberalen Gesellschaften überall, nicht nur in Amerika. Es gibt eine allgemeine, aufgeklärte und politisch korrekte Sicht auf die Welt, die besagt, dass die Rechte von Frauen, die Rechte von Kindern, von unterdrückten ethnischen Minderheiten wichtig sind. Und dann gibt es die große Ausnahme, die besagt, ja, wenn wir es mit religiösen Gesellschaften zu tun haben, dann müssen wir Verständnis für ihre Religion entwickeln. Das ist dann wirklich eine Art Bewertung. Die Botschaft ist, Frauen wie ich haben kein Recht auf diese unantastbaren Rechte. Ich muss meine Rechte opfern, weil sie nicht wichtig genug sind, aber ihre Rechte, die sind wichtig, die werden nie geopfert.

ZEIT ONLINE: Warum sind die Satmarer Juden so radikal?

Feldman: Ich glaube, dass der Gründer der Satmarer Juden, Joel Teitelbaum, schon immer radikal war. Er hatte schon vor dem Krieg gepredigt, es komme eine Strafe für den Zionismus und die Assimilation, aber er war damit nicht erfolgreich. Nach dem Krieg waren viele Menschen in New York gebrochen, sie hatten alles verloren, und sie haben sich schuldig gefühlt, dass sie überlebt haben. Und er hat gesagt, ich kann euch alles erklären, und ich kann euch einen Lebensstil anbieten, bei dem ihr büßen könnt, dass ihr überlebt habt.

ZEIT ONLINE: War das auch in Ihrer Familie so?

Feldman: Ja, meine Großmutter ist ein gutes Beispiel dafür. Ihre gesamte Familie ist an einem Tag in Auschwitz umgekommen, nur sie wurde als arbeitsfähig selektiert. Sie ist nie damit klargekommen, warum sie überlebt hat, sie hat sich selbst das Leben nicht gegönnt. Die Gemeinschaft hat für sie gepasst, weil die Gemeinschaft gesagt hat, genau, gönn dir nichts, schränk dich ein, sperr dich ein. Und damit kann man sozusagen den Schmerz des Lebens lindern. Und ich glaube, deshalb hat die Gemeinschaft damals so gut funktioniert, deshalb konnte es so radikal werden, es ist ein radikaler Schuldkomplex.

ZEIT ONLINE: Aber seit einiger Zeit gibt es immer mehr Aussteiger.

Feldman: Das Problem ist, das jetzt, mit der jungen Generation, das Schuldgefühl schwach geworden ist. Es ist jetzt abstrakt. Deshalb sagen einige: Ich akzeptiere das nicht mehr als Grund.