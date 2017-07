Mit dem Meer verhält es sich wie mit manchen Menschen: Was unter der spiegelnden Oberfläche vor sich geht, ja, dass sich da ein geheimnisvoller Abgrund von abertausend Meilen auftun kann, mag der unschuldige Betrachter nur erahnen; fassen kann er es kaum. Er kneift die Augen zusammen und ist benommen von der Hitze, der Schönheit, der Unermesslichkeit – das in der Mittagssonne glitzernde Wasser macht ihn blind. Auch der Ich-Erzähler in Vincent Almendros schmalem Roman Ein Sommer durchschaut das Drama nicht, das sich vor der betörenden Kulisse Capris auf einem kleinen Segelboot abspielt. Eine flüchtige Unruhe, unbestimmte Befürchtung, flirrende Ungewissheit aber begleiten ihn von Anfang an.

Almendros' in eisklaren Sätzen erzählte Sommergeschichte hat ihren Ausgangspunkt in Neapel, und sie beginnt mit einem Missverständnis. Der Ich-Erzähler Pierre, begleitet von seiner neuen Freundin Lone, wird von seinem älterem Bruder Jean und dessen Frau zu einem Segeltörn eingeladen. "Ich bräuchte mir keine Sorgen machen, Jeanne und er würden uns am Hafen erwarten. Dieser befände sich am Fuße einer Burg, ich könne ihn nicht verfehlen."



Klaustrophobie und Unbehagen

Das Treffen misslingt, weil Neapel nicht nur eine einzige Burg zu bieten hat. Erst auf Umwegen findet man zusammen. Das Boot entpuppt sich schließlich als sehr viel kleiner als erwartet. Die Klaustrophobie und das Unbehagen sind förmlich zu spüren, als Pierre und Lone sich an Bord umschauen. Die Yacht trägt den anspielungsreichen Namen Reviens, "Komm zurück". Tatsächlich ist das Treffen eine Rückkehr zu einer leidenschaftlichen Liebesepisode, die sich ein paar Jahre zuvor ereignet hat. Pierre hatte eine Affäre mit Jeanne, der Herzensdame seines Bruders. An Deck lässt sich diesen Erinnerungen nicht aus dem Weg gehen. Zwei Liebespaare auf engem Raum, dazu noch diese Vorgeschichte: Pierre hat allen Grund, unruhig zu sein.

Der französische Schriftsteller Vincent Almendros © Régis Durand de Girard

Auch wenn Almendros ein Quartett auf hohe See schickt – eigentlich wird eine Dreiecksgeschichte erzählt. Lone ist von Anfang an die Außenseiterin, ein vernachlässigbares Element inmitten der chemischen Reaktionen, die zwischen den anderen ablaufen. Bezeichnend ist da ein Landausflug nach Capri: Lone wird von den Dreien auf einer Piazzetta zurückgelassen. Während sie in einer Eisdiele ansteht, machen sich die anderen gedankenlos zum Hafen auf. Als der Erzähler den Fauxpas bemerkt und zurückhastet, findet er Lone bedröppelt auf einer Bank sitzend. "Wir haben dich verloren, sagte ich, während ich rasch nach der Eistüte griff, wo warst du denn? Ja, sagte sie, du hast mich vergessen, das ist lustig."

Die Zündschnur lodert von Anfang an

Lustig ist es nicht, bezeichnend aber schon. Des Erzählers Gedanken wandern fortwährend zu Jeanne. Er liebe sie zwar nicht mehr, heißt es einmal, sei aber doch weiterhin gebunden an die Liebe, die er einmal verspürt habe. Jeanne ist sich ihrer Wirkung bewusst, spielt mit Pierre. Und schließlich kommt der Moment, auf den alles zuzulaufen scheint: Die beiden finden sich alleine auf dem Schiff – Jean und Lone sind an Land, um einen Arzt aufsuchen –, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Nur die Sonne ist Zeuge bei diesem Auflodern alter Leidenschaften. Unser Ich-Erzähler ist selbstverständlich kein Odysseus, und es ist niemand da, der ihn an einen Segelmast bindet. Jeanne bezirzt Pierre mit einiger Zielstrebigkeit, man möchte an die aphrodisierende Macht der Ferienstimmung glauben, befürchtet aber durchaus einen tieferen Grund für die Verführungsoffensive. Am Ende dieses nicht umsonst mit dem Prix Françoise Sagan ausgezeichneten Romans platzt dann eine kleine Bombe, deren Zündschnur von der ersten Seite an lodert und die diesem sommerlichen Liebesreigen eine überraschende Pointe gibt.

Sommerbücher sollten sein wie dieses: die Farben grell, das Meer verlockend, die Atmosphäre schwirrend, die Menschen schier in Trance vor lauter Hitze und die Konturen der Geschichte immer ein wenig unklar, so, als würde alles leicht in einen Traum übergehen können, in dem das Erotische und Bedrohliche sich unauflöslich vermischen. Vincent Almendros' Ein Sommer ist also die ideale Lektüre für einen trägen, fantasieanregenden Tag am Meer.

Vincent Almendros: Ein Sommer. Aus dem Französischen von Till Bardoux. Klaus Wagenbach Verlag. Berlin 2017. 86 Seiten. 15 Euro