"Integration: Leitkultur leben", steht auf den Wahlplakaten der CSU in Bayern, und da es Sommer ist, die Biergärten voll sind, das schöne Land in seinem Wohlstand strotzt, scheint an dieser Devise zunächst einmal nicht viel auszusetzen. Es wird ja wohl nicht so schwer sein, das Leben hier zu genießen und mitzumachen, egal wo wir herkommen. Wenn wir auch nicht wissen, was deutsche Leitkultur sein soll, so ist die Leitkultur in Oberbayern selbstbewusst genug, um definitorische Fragen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Leitkultur wird nicht diskutiert, sie wird praktiziert, indem es sich die Leute möglichst gut gehen lassen.

Marion Detjen ist Historikerin am Zentrum für Zeithistorische Forschung. Ihre Schwerpunkte liegen auf der deutsch-deutschen Migrationsgeschichte, Gender und den Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Sie ist Mitglied der Redaktion von "10 nach 8". © privat

Ich habe unseren Sohn, einen Berliner, in einem Feriencamp des bayerischen Fußballverbands angemeldet, weil er dort einen Freund hat, aber auch, weil diese Camps wunderbar gut ausgestattet und organisiert sind, ohne elitär oder teuer zu sein. Breitensport als Kulturleistung, es funktioniert. Im Handumdrehen wird das Kind integriert und – fast – zu einem Bayern gemacht. Beeindruckt erzählt es uns abends von den coolen bayerischen Sprüchen und zitiert den Trainer mit Äußerungen, die auf eine liebevoll-ironische Großzügigkeit im Umgang mit seinen noch bestehenden "preißischen" Andersartigkeiten schließen lassen. Das Kind ist ein Hertha-Fan? Nicht tragisch: "Ma ko ja net ois ham." (Man kann ja nicht alles haben.) Die Bayern, das ist klar, fahren hier auf der Siegerspur, und dass da jemand kein Fan ist, juckt überhaupt nicht, ist höchstens ein Verlust für den, der sich da noch verweigert.

Wie steht es mit den Minderheiten? In der Mannschaft meines Sohnes sind alles oberbayerische, blonde Buben, plus ein Mädchen vom Schlage der dunkelhaarigen, kräftigen Bayerinnen, wie sie Lion Feuchtwanger in seinem München-Roman Erfolg beschrieben hat. Aber die gute Laune der Trainer und der Elternschaft lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass auch zwei-drei nicht nur Dunkelhaarige sondern auch Dunkelhäutige willkommen wären und ein Integrationsangebot bekämen.

Wer sich nicht integriert, ist selbst schuld

Wir gehen ins Gasthaus, wir gehen baden in einem Bergsee, wir essen Weißwürschtel, ich fange wieder an, so zu sprechen, wie ich vor meinem Wegzug aus Bayern gesprochen habe, hier gibt es – obwohl es nur ein Dorf ist – wirklich gute Blumenhändler, Ärzte, Steuerberater, eine super Sparkasse, eine Metzgerei, von der wir in Berlin nur träumen können, nette Nachbarskinder, einen "Helferkreis", der sich um die lokalen Flüchtlinge kümmert, sie in Lehrstellen bringt und eine eigene Fahrradwerkstatt betreibt, Behörden, die tatsächlich ans Telefon gehen, eine fette Grundschule, eine fette Realschule, eine fette Sonderschule, eine fette Volkshochschule und in der nahen Kleinstadt fette Gymnasien und jede Menge Arbeitgeber. Wer sich hier nicht integriert, ist wohl selbst schuld und soll halt nach Berlin ziehen. Ma ko ja net ois ham.

Der Wahlspruch "Integration: Leitkultur leben" ist genial, weil er die bayerische Lebensart in der produktiven Mischung von "Mia san mia" und "Leben und leben lassen" perfekt auf den Punkt bringt: Bayer, bleibe einfach, wie du bist, dann wird dir das Fremde zum Eigenen. Gerade indem du nicht auf das Fremde zugehst, leistest du deinen Integrationsbeitrag. Setze deine Kultur als dominant und bestehe auf cultural appropriation, das erspart dir nicht nur die Auseinandersetzung, sondern verkauft sich auch noch sehr gut. Bezahle deinen Profi-Fußballern erst so viel Geld, dass sie zu gar nichts mehr Nein sagen können, und dann stecke sie in Lederhosen und schicke sie auf die Wiesn, egal woher sie kommen, und lass sie für dich noch mehr Geld verdienen.



Neuauflage des Ariernachweises

Warum brauchen die Bayern also ein Gesetz? Das bayerische Integrationsgesetz vom Dezember 2016 definiert Leitkultur als einen "identitätsbildende(n) Grundkonsens", der sich in der Praxis zeigen soll: Dieser "wird täglich in unserem Land gelebt und bildet die kulturelle Grundordnung der Gesellschaft". Woraus dieser Grundkonsens tatsächlich besteht, ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Er umfasst allerhand Selbstverständliches, das schon im Grundgesetz steht, beruft sich auf das "gemeinsame christliche Abendland" und "weiß" angeblich "um den jüdischen Beitrag zu seiner Identität", was echt eine coole Behauptung ist; einen jüdischen Beitrag zur bayerischen Identität hätten sie neuerdings wohl gern. "Ganz Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von Sitten und Traditionen." Da Brauchtum, Sitten und Traditionen nicht spezifiziert werden, muss sich auch niemand darauf festlegen, ob sie für ganz Bayern die gleichen sind oder auch unterschiedlich, sogar widersprüchlich sein dürfen. Zumindest kulinarisch ist das gewachsene Brauchtum der Flüchtlinge auf dem Christkindlmarkt bereits willkommen.

Dass diese Unbestimmtheit allerdings im Zweifelsfall keine Freiräume schaffen, sondern willkürlich Zwangsmittel ermöglichen soll, wird an anderer Stelle des Gesetzes deutlich: Den Migrantinnen und Migranten wird eine Pflicht auferlegt, und zwar "die im Rahmen ihres Gast- und Aufenthaltsstatus unabdingbare Achtung der Leitkultur". Achtung sollen sie haben, wenn sie auch nicht wissen, wovor. Aufgrund des Gesetzes können die Grundrechte auf Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung und des Eigentums eingeschränkt werden. Achtung vor den Grundrechten ist es demnach also wohl nicht. Oder Achtung nur vor den Rechten derjenigen, die die Leitkultur gepachtet haben? Der "Gast- und Aufenthaltsstatus" schließt die Migrantinnen und Migranten aus dem "Volk", das angeblich im Besitze des Grundkonsenses ist, aus. Dabei gelten die Regelungen des Gesetzes ausdrücklich auch für Deutsche, die irgendwie "integrationsbedürftig" sind, wenn sie "1. außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland geboren und nach 1955 in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder 2. zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben, der die Bedingungen der Nr. 1 erfüllt." Das erscheint wie eine Neuauflage des Ariernachweises. Die "Stimme des Volkes", an die das Gesetz alle Staatsgewalt binden will, soll nicht nur bio-deutsch sein, sondern bio-deutsch bis ins dritte Glied. Offen bleibt die Frage, wer wohl die "Stimme des Volkes" in Bayern zu hören und zu interpretieren in der Lage ist; das muss wohl die Staatsgewalt selbst sein, in Gestalt der CSU.



Das Gesetz öffnet der Staatsgewalt Tür und Tor, um selbst Recht zu brechen: um ohne Rücksicht auf den Aufenthaltsstatus die Freizügigkeit zu beschneiden, in Wohnungen ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl einzudringen, Kindern den Schulbesuch zu verweigern, willkürlich hohe Geldbußen zu verhängen, den Besuch von Leitkultur-Depperlkursen vorzuschreiben, und was dergleichen Maßnahmen mehr sind, die die Menschen zwiebeln und schikanieren.