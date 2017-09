Der Dichter John Ashbery ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Hudson im US-Staat New York eines natürliches Todes gestorben, sagte sein Ehemann David Kermani. Ashbery gilt als einer der einflussreichsten Dichter der Gegenwart und wird in einer Reihe mit Richard Wilbur, W.S. Merwin und Adrienne Rich genannt.

Ashbery wurde als großes Talent in der modernen Poesie gesehen. Mit seiner Sammlung "Self-Portrait in a Convex Mirror" wurde er 1975 weltweit berühmt. Neben dem Pulitzer-Preis gewann Ashbery dafür auch den National Book Award und den National Book Critics Circle Award. Er war vor allem für sein Wortspiel und seinen Humor bekannt.