Der Roman Die Hauptstadt von Robert Menasse erhält den deutschen Buchpreis 2017. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montagabend in Frankfurt bekannt. Das Buch sei "ein vielschichtiger Text, der auf meisterhafte Weise existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt", begründete die siebenköpfige Jury ihre Wahl. "Dramaturgisch gekonnt gräbt er leichthändig in den Tiefenschichten jener Welt, die wir die unsere nennen."



Menasses Buch, ein ironischer Gesellschaftsroman mit Krimi-Elementen, spielt in Brüssel und setzt sich mit der EU-Bürokratie auseinander. Am Beispiel zahlreicher Figuren und Erzählstränge entwirft er ein schillerndes Panorama der europäischen Eliten. Der 63-Jährige gilt als leidenschaftlicher Anhänger eines supranationalen Europas. Mit der europäischen Idee hat er sich schon mehrfach in Büchern und Essays beschäftigt. Für seinen neuen Roman hat Menasse auch in Brüssel recherchiert.

Das Humane sei immer erstrebenswert, aber niemals zuverlässig gegeben, führte die Jury weiter aus. "Dass dies auch auf die Europäische Union zutrifft, das zeigt Robert Menasse mit seinem Roman Die Hauptstadt auf eindringliche Weise." Jeder der Nominierten habe den Preis verdient gehabt, sagte Menasse in seiner Dankesrede für den mit 25.000 Euro dotierten Preis. Weitere 12.500 Euro werden unter den anderen fünf Autoren aufgeteilt, die es neben dem Österreicher auf die Shortlist für den Preis geschafft hatten.

Das waren in diesem Jahr Gerhard Falkner, Franzobel, Thomas Lehr, Marion Poschmann und Sasha Marianna Salzmann. Zur Begründung der Auswahl sagte die Jury-Sprecherin Katja Gasser: "Kühnes Denken: Das ist es, was die Texte der Shortlist miteinander verbindet." Nach der Lektüre der Romane bestehe kein Zweifel, dass die Idee Europa auf dem Spiel stehe.

Das Floß der Medusa des Österreichers Franzobel erzählt vom Überlebenskampf auf See, Lehrs Schlafende Sonne entwirft ein Geschichtslabyrinth, Salzmanns Debütroman Außer sich begleitet eine Familie auf der Flucht von Moskau nach Deutschland. Auch auf der Liste stehen Poschmanns poetische Kieferninseln und Falkners Schriftsteller-Abenteuer Romeo oder Julia.



Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten für den Buchpreis 200 Titel eingereicht – so viele wie nie zuvor. Daraus hatte die Jury zunächst 20 Bücher für die Longlist ausgewählt. Viele bekannte und erfolgreiche Autoren schieden in der zweiten Runde zur Shortlist aus, darunter Ingo Schulze, Sven Regener und Feridun Zaimoglu.