Heute erfahren wir, wer den Nobelpreis in der Kategorie Literatur erhält. 2016 hat sich die Jury für den Musiker Bob Dylan entschieden und mit dieser Wahl so viel Aufsehen erregt wie selten zuvor. Wer erhält nun in diesem Jahr die wichtigste Auszeichnung der literarischen Welt? Oben im Video können Sie die Bekanntgabe live verfolgen – und im Anschluss die ganze Pressekonferenz aus Stockholm sehen.

Literaturfreunden ist klar: Eine Wiederholung des Dylan-Abenteuers kann die angesehene Akademie nicht wollen. Auch im Jahr zuvor hat die Akademie gewohnte Pfade verlassen, indem sie den Preis an die dokumentarisch erzählende Belarussin Swetlana Alexijewitsch vergab. Viele Beobachter aus der Verlagsbranche glauben: Wenn es so weitergeht, setzt das Komitee seine literarische Autorität aufs Spiel.

Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Verfolgen Sie die gesamte Berichterstattung hier auf ZEIT ONLINE Der engagierte Pazifist Nobel vermachte sein Vermögen einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben". Die drei wissenschaftlichen Preiskategorien sind Physik, Physiologie oder Medizin sowie Chemie. Hinzu kommen der Literatur- und der Friedensnobelpreis. Die Nobelpreisjurys sind allerdings dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, bis sie die Preise für eine Leistung, Entdeckung oder Theorie verleihen. Begründet wird dies damit, dass oft erst lange Zeit später klar sei, ob eine Errungenschaft tatsächlich von derart großer Bedeutung gewesen ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.782 Schwedischen Kronen auf zehn Millionen (rund eine Million Euro), wurde in den letzten Jahren aber wieder etwas gesenkt auf rund acht Millionen Kronen, um auch künftig die Aufgaben der Nobelstiftung finanzieren zu können. Dieses Jahr wurde das Preisgeld wieder auf neun Millionen Kronen erhöht, umgerechnet gut 930.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich den Preis in einer Kategorie teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Jährlich am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird die Summe aufgeteilt. Weitere Preise Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wird von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedenspreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Bekanntgabe 2017 Traditionell Anfang Oktober werden die Preisträger des laufenden Jahres verkündet. Die Reihenfolge ist dabei stets dieselbe. Zudem gehört es dazu, dass das Datum für die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises erst in der ersten oder zweiten Oktoberwoche erfolgt. Dies sind die Daten und Uhrzeiten für dieses Jahr: Montag, 2. Oktober : Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geht an die Erforscher der biologischen Uhr aller Lebewesen.

: Der geht an die Erforscher der biologischen Uhr aller Lebewesen. Dienstag, 3. Oktober : Der Nobelpreis für Physik geht an die Entdecker der Graviationswellen.

: Der geht an die Entdecker der Graviationswellen. Mittwoch, 4. Oktober , frühestens 11.45 Uhr deutscher Zeit: Der Nobelpreis für Chemie , verkündet von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm

, frühestens 11.45 Uhr deutscher Zeit: Der , verkündet von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm Donnerstag, 5. Oktober , 13 Uhr: Der Nobelpreis für Literatur , verkündet von der Schwedischen Akademie in Stockholm

, 13 Uhr: Der , verkündet von der Schwedischen Akademie in Stockholm Freitag, 6. Oktober , um 11 Uhr deutscher Zeit: Der Friedensnobelpreis , verkündet vom norwegischen Nobelinstitut in Oslo

, um 11 Uhr deutscher Zeit: Der , verkündet vom norwegischen Nobelinstitut in Oslo Montag, 9. Oktober, frühestens um 11.45 Uhr deutscher Zeit: Der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel, verkündet von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm

Daher könnte es in diesem Jahr auf einen Klassiker hinauslaufen. Auf den Wettlisten bei Anbietern wie Ladbrokes dominieren jedenfalls bekannte Namen wie der Japaner Haruki Murakami, die Kanadierin Margaret Atwood und der Israeli Amos Oz. Das muss allerdings nichts heißen: Zuletzt hatten sich die Gewinner häufig erst in letzter Minute unter die Top Five geschoben.

Ganz oben auf der Liste steht der Kenianer Ngugi Wa Thiong'o – auch einer der ewigen Favoriten, die am Ende nie zu gewinnen scheinen. 2017 ist sein Sieg allerdings nicht unwahrscheinlich: Wa Thiong'os Werk hat das Volumen und die Bedeutung, die dem Nobelpreiskomitee dieses Jahr besonders wichtig sein dürften. Auch Nuruddin Farah aus Somalia gilt als Favorit. Zudem rangieren der Südkoreaner Ko Un und der Chinese Yan Lianke ganz oben.

Die Publikumsspekulationen vor der Preisvergabe beruhen häufig auf Proporzüberlegungen. Die Jury selbst scheut die Auszeichnung von Autoren, die als Repräsentanten eines Genres, einer Kultur oder einer gesellschaftlichen Gruppe gelten, heißt es. 18 Mitglieder der Schwedischen Akademie vergeben traditionell den Literaturnobelpreis. In diesem Jahr sind es allerdings nur 17 – ein Stuhl ist seit dem Tod eines Mitglieds im Frühjahr unbesetzt. Alle fünf traditionellen Nobelpreise sind in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 940.000 Euro) dotiert.



