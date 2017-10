Zu den rätselhaften Phänomenen der Literatur gehören die Bestseller: Warum ist gerade dieses Buch erfolgreich? Wieso stehen Menschen in Buchläden dafür Schlange? Was hat es, was andere nicht haben? In unserer Kolumne "Die kommentierte Ausgabe" suchen wir nach Gründen.

Vielleicht ist kaum etwas so einfach zu erklären wie der Erfolg von Dan Brown. Mehr als 200 Millionen Exemplare hat der 1964 geborene amerikanische Thriller-Autor von seiner Reihe um den ermittelnden Symbolforscher Robert Langdon mittlerweile weltweit verkauft, übersetzt sind die Bücher in 56 Sprachen. Das Prinzip ist also nicht nur massenkompatibel, sondern auch noch kulturübergreifend wirksam.

Mit Origin ist nun der fünfte Band ganz oben auf die Bestsellerlisten geschossen. Und wem es bisher dennoch gelungen ist, Langdons Abenteuer zu ignorieren, dem sollte der Hinweis genügen, dass der Code-knackende Professor in den Verfilmungen von Browns Thrillern durchaus treffend mit Tom Hanks besetzt ist: eine einigermaßen taugliche Personifizierung von dessen Biederkeitsgrad. Anders gesagt, Indiana Jones und James Bond sind da eine andere Hausnummer. Interessant übrigens in diesem Zusammenhang, dass gerade männliche Rezensenten häufig eher verschnupft auf Dan Brown reagieren (einer verriet sogar entgegen der goldenen Regel der Krimi-und Thriller-Besprechung eiskalt die Auflösung von Origin. Gemein!).

Aber an dieser Stelle soll es freilich nicht um die Frage gehen, ob und warum womöglich bei einer gewissen Schicht männlicher Leser bildungsbeflissene Geschlechtsgenossen Beißreflexe provozieren, sondern um das Geheimnis des Erfolgs. Das wiederum hat naturgemäß auch jede Menge mit Geheimnissen zu tun sowie mit deren Entschlüsselung. Im Fall von Origin mit nichts weniger als den großen Mysterien unserer Existenz: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? In Browns jüngstem Buch hat ein famoser Supercomputer diese Menschheitsrätsel gelöst, nun muss man ihm die Antworten nur noch entlocken, weil dummerweise kurz vor deren Preisgabe ein Mörder dazwischengrätscht.