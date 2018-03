Wieder einmal sitzen sie beisammen und streiten: Natascha, die deutsche Schriftstellerin, und Richard, der österreichische Gletscherforscher. Seit Wochen drehen sie sich im Kreis, vielleicht auch schon länger und haben es bis dahin nur noch nicht bemerkt, bis es einen Anlass gab, einen Funken, der den Konflikt entzündet hat. "Warum", fragt Richard Natascha in durchaus provokativer Absicht, "spenden die Leute nicht einfach Geld und lassen die Armen mit ihrer penetranten Bevormundung und ihren lächerlichen narzisstischen Schüben in Frieden?" Und Natascha antwortet darauf nur knapp, dass der Eismann in einem solchen Augenblick sein wahres Inneres zeige. Und damit ist einer der Grundkonflikte von Norbert Gstreins neuem Roman benannt: das Warme und das Kalte. Oder, weniger bildlich gesprochen: Emotion und Ratio.

Der Österreicher Norbert Gstrein hat, das muss betont werden, keinen Roman über die Flüchtlingskrise geschrieben. Die kommenden Jahre ist, wie jedes Buch von Norbert Gstrein, vielmehr ein Literatur gewordener Ausdruck des Zweifels daran, dass sich komplexe Sachverhalte einfach darstellen lassen; dass es so etwas gibt wie eine absolute Wahrheit, die sich aufschreiben und anschließend verkünden ließe. Sei es in Romanen wie Das Handwerk des Tötens oder Die Winter im Süden, die von Krieg und individuellen Verwicklungen darin erzählen; sei es in einem glanzvollen Buch wie Eine Ahnung vom Anfang – stets ist es Gstrein darum gegangen, anschaulich zu machen, dass die Wirklichkeit nicht ein Abbild dessen ist, was Medien, und das meint nicht nur: "die Medien", vermitteln.

Literaturkritik, die Gesinnungen rezensiert

Norbert Gstrein hat einen Weg gefunden, Inhalt und Form seiner aufwendig konzipierten und raffiniert komponierten Romane in Kongruenz zu bringen: Er erzählt in langen, verführerischen Schleifen. Er schreibt schöne, klingende, elegante Sätze, die ganz kalkuliert kaschieren, dass alles genau so sein könnte, wie es uns gerade erzählt wird – oder eben auch ganz anders. Das ist im neuen Roman Die kommenden Jahre in besonderem Maße von Bedeutung, weil sich an ersten Reaktionen auf das Buch auf erhellende Weise ablesen lässt, was geschieht, wenn vermeintliche Literaturkritik nicht Literatur, sondern Gesinnungen rezensiert und darüber hinaus noch den Anfängerfehler begeht, den Autor mit seinem Erzähler zu verwechseln.

Richard heißt der Mann, ein Naturwissenschaftler; ein anerkannter Glaziologe, dessen Wort in Sachen Gletscher- und Klimaforschung Gewicht hat, und das weltweit. Dass die Gletscher schmelzen und dass Richard sein Arbeits- und Forschungsgegenstand ebenso allmählich abhandenzukommen droht wie auch die Festigkeit der Bindung zu seiner Frau Natascha, ist einer der fein durch den Roman hindurchgewobenen Motivfäden. Natascha wiederum, die Schriftstellerin, hat einige Monate, bevor Richards Erzählung einsetzt, das in Ostdeutschland an einem See gelegene Ferienhaus einer syrischen Flüchtlingsfamilie zur Verfügung gestellt. Das sorgt für Unruhe im Dorf, ist aber in erster Linie ein Akt der vermeintlichen Nächstenliebe, der Gstrein dazu dient, die Wahrnehmungs- und Darstellungsmöglichkeiten von Handlungen zu überprüfen.