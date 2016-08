Frage: Mister Savage, vor 40 Jahren begann die Punk-Revolution. Wo waren Sie?

Jon Savage: Eigentlich absolvierte ich in Nordwestengland einen Jura-Kurs, um Rechtsanwalt zu werden. Gleichzeitig war ich so besessen vom ersten Album der Ramones, das gerade herausgekommen war, dass ich nichts anderes mehr hören konnte. Deshalb zog ich im Herbst zurück nach London, wo ich innerhalb eines Monats die Sex Pistols, The Clash und The Damned sah. So habe ich die Geburt des Punk miterlebt. Aber jeder, der sich damals für Popmusik interessierte, wusste, dass etwas geschehen, etwas Neues kommen würde. Das war zu spüren.

Jon Savage ist Autor, Publizist und Dokumentarfilmer, der vor allem mit seinen Arbeiten über die englische Jugendkultur bekannt geworden ist. © Larry Busacca/Getty

Frage: In Ihrem Tagebuch notierten Sie über das Clash-Konzert, die Besucher hätten "feindlich" gewirkt und die Musiker "Lärm" gemacht. Waren Sie verängstigt?

Savage: Nein. Was The Clash machten und wie die Zuschauer darauf reagierten, erschien mir in seiner ganzen Härte vollkommen logisch. Ich mochte ihre Musik sofort. Das entsprang keiner intellektuellen Entscheidung, sondern einem überwältigenden Eindruck. Die Clash waren einfacher zu verstehen als die Sex Pistols, sie standen ganz in der Tradition der Kinks und der Who. Es war die Fortsetzung dieses Mod-Dings aus London. Die Pistols waren komplizierter. Sie wirkten unglaublich attraktiv und im nächsten Moment total abstoßend. Sie verkörperten eine Dialektik, die den Clash fehlte.

Frage: Aber The Clash waren die besseren Musiker, oder?

Savage: Keineswegs. Am Anfang waren die Sex Pistols ihnen musikalisch überlegen. Der Mythos, dass die Sex Pistols ihre Instrumente nicht spielen konnten, ist genau das: ein Mythos.

Frage: Im Herbst 1976 begannen Sie, ein Punk-Konzert nach dem anderen zu besuchen. War das eine Sucht?

Savage: Ja. Aber mir war auch klar, dass ich Zeuge von etwas wurde, was bedeutungsvoll und stark mit dem Augenblick verbunden war. An der Universität hatte ich mich mit den griechischen und lateinischen Klassikern beschäftigt. Deshalb wollte ich, als ich Cambridge verließ, nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben. Mich interessierten die Gegenwart und die Zukunft. Punk schien das Einzige in England zu sein, das mit beidem zu tun hatte. Deshalb ging ich zu so vielen Punk-Shows, wie ich konnte. Manchmal drei in einer Nacht. Im April 1977 begann ich für ein Musikmagazin zu schreiben, da wurden die Konzertbesuche zu einem Job.

Frage: Der Punk-Slogan lautete "No Future". Es ging darum, so schreiben Sie, die Intensität der Gegenwart zu spüren. Warum?

Savage: Das ist so in der Popkultur, darum geht es in jeder Form von Teenage-Bewegung. Denn so sind Teenager: Sie leben in der Gegenwart. Sie haben keine Vergangenheit, aber hoffentlich eine Zukunft.

Frage: Weshalb dann die Parole "No Future"?

Savage: Schwarzmalerei. Vollständig müsste der Spruch lauten: "Wir haben keine Zukunft – bis ihr aufsteht und etwas dafür tut."

Frage: 1976 wurden in Großbritannien 1,5 Millionen Arbeitslose gezählt, so viel wie nie nach dem Krieg. War Punk ein Aufstand der Chancenlosen?

Savage: Ursprünglich wirkte Punk unpolitisch, er war einfach Musik. Er entwickelte sich aus dem Pubrock von Bands wie Eddie & The Hot Rods und verstand sich als Negation des Hippietums und von allem, was vorher dagewesen war. Die Punks waren am Anfang ein Haufen Verrückter, keine Sozialisten, die eine Kampagne führen wollten. Aber als Punk im Spätherbst 1976 zu einem nationalen Phänomen wurde, begann er, diese wütende soziale und politische Kritik zu entwickeln.

Frage: Die Sex Pistols fühlten sich von der Gegenwart furchtbar gelangweilt. War das typisch?

Savage: Langeweile ist für Teenager schon immer ein Impuls zum Aufbegehren gewesen. England war in den späten siebziger Jahren sehr, sehr langweilig. Auch die Musik war öde. Wir reden über eine Zeit, in der das Internet und die sozialen Medien noch nicht existierten. Im Januar 1977 bin ich durch North Kensington gelaufen, einem damals noch heruntergekommenen, vollkommen trostlosen Stadtteil von London. Ich wollte dort Fotos machen. Das einzige Zeichen von Leben, das ich fand, waren Graffiti. Eines feierte The Clash. Nur die Mitglieder von zwei, drei Bands schienen damals lebendig zu sein.