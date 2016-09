© Caroline/staatsakt

All Diese Gewalt – Welt in Klammern (Caroline/staatsakt)

Was muss es doch dunkel sein im Kopf von Max Rieger. Die selbstreferenzielle, aber fürsorgliche Welt des Feuilletons liegt ihm zu Füßen, seit seine Band Die Nerven eben jene der realitätswunden Zivilgesellschaft offenlegte und mit rüdem Postpunk vernähte. Der junge Stuttgarter könnte sein Werk nun besehen und da sagen: Jetzt gönn ich mir mal was Leichtes, Funk oder Pop vielleicht – es gelänge ihm spielend. Doch was gönnt er sich: Hunderte von Stunden allein im Studio, die er mit der Suche nach Tausenden von Spuren für ein Album verbringt, das noch dunkler, noch realitätswunder klingt.

Sein zweiter Soloausritt hat die depressive Aura von The xx, allerdings erhellt durch Schlagzeugkaskaden, Synthigeplödder, Teppichgitarren, Drones und überhaupt viel, viel Bass. Was Riegers Projekt All Diese Gewalt halt so in Liedstrukturen umprogrammiert, die bei aller lyrischen Komplexität oft zugänglich sind wie der Achtziger-Wave, dem all dies entspringt. So gesehen mag Welt in Klammern um Hilfe rufen; es ist nicht weniger als die Stimme einer optimistischen Generation am Abgrund, die sich der Nutzlosigkeit jeder Rebellion bewusst ist und sich doch klug gegen der Aberwitz ringsum aufbäumt.









© Sub Pop

LVL UP – Return To Love (Sub Pop)

Von dieser Art weltlicher Melodramatik kann man sich kaum weiter entfernen als die Lofi-Rockband LVL UP. Auf seinem dritten Album klingt das Quartett aus New York elf Stücke lang, als sei die Welt, wie sie ist, eigentlich kein schlechter Ort, um sich gemütlich darin hängen zu lassen. Sommerlaunesediert fuzzen die Gitarren unter Doppelstimmen hindurch, die meist klingen, als beschrieben sich ein paar gut situierte Wochenendkiffer gegenseitig den Rausch. Selbst vielfach verzerrte Saiten wirken watteweich und geschmeidig. Jede Rückkopplung erinnert mehr an ein gemeinsames Lachen als an wütenden Alternativerock. Und obwohl die Becken fast pausenlos scheppern, hat man das Bild eines Schlagzeugers vor Augen, der nebenbei nett mit dem Bassisten plaudert.

Warum das dennoch der Erwähnung wert ist? Weil das allgegenwärtige Pathos musikalischer Realitätsbewertung dringend eines Gegenpols in unbeschwerter Fröhlichkeit bedarf. Weil man nie den Mut verlieren darf. Weil selbstvergessener Hedonismus gelegentlich angeraten ist, um dem Irrsinn vor der Haustür zu entgehen. Ach ja – und weil es super klingt.









© Warp Records

Danny Brown – Atrocity Exhibition (Warp Records)

Was wohl geschehen wäre, wenn die Beastie Boys noch beisammen sein dürften? Was Busta Rhymes zuwege brächte, ginge ihm das Gras aus? Was der renditefixierte Hip-Hop mal wirklich verdient hat? Die Antwort lautet dreifach: Danny Brown. Der Rapper aus dem Industriedesaster Detroit ist die brachiale Antithese zu allem, was sein Metier oft unerträglich macht: Kommerz, Stromlinie, Bling-Bling, Big Tits, Bigger Cars, all das selbstverliebte Ghettoflüchtlingsgehabe mit Studiolyrik.

Auch sein viertes Album seit 2010 straft alles, was Hip-Hop oberflächlich macht, mit der Verachtung eines Mittdreißigers, der für Gefallsucht gleichermaßen zu alt und zu jung ist, der die Intelligenz besitzt, kindlicher Radikalität einen erwachsenen Ausdruck zu geben, und die Jugend, dabei nicht manieristisch zu wirken. Beim experimentellen Label Warp kann er da noch radikaler sein, noch wilder sampeln, noch schriller rappen, noch aufdringlicher "Nigger" durchdeklinieren, noch mehr Grenzen sprengen. Dabei nach Kellerloch und Glitzerdisco zu klingen, ist das Alleinstellungsmerkmal von Danny Brown.









© Tapete

Heim – Palm Beach (Tapete)

Es gibt Dinge, die man immer erst dann fürchtet, wenn alles gut zu sein scheint. Regen beim Sommerfest am See zum Beispiel. Manche nennen das Pessimismus, andere Realitätssinn. Wir nennen es einfach Heim, nicht im Sinne von "Heimat", sondern wie das bayerische Indierocktrio. Dessen zweites Album beginnt hinreißend lässig mit Westcoastgebräu zwischen Dinosaur Jr. und den Melvins. Kaum ist die erste Rückkopplung verklungen, singt Denny Thasler "Ich glaube alles, was ich sage / ich bleib genau der, der ich bin" und die Überraschung ist perfekt: deutscher Garagengrunge mit Texten, die davon zeugen, was die Band dahinter empfindet, nicht, was eine Restaussicht auf internationale Präsenz garantiert.



Die Poesie ist dann am Ende gar nicht so herausragend, einfach nur von Herzen erzählt. Im Ganzen allerdings sprüht Palm Beach nur so vor Charme und Kraft und Kreativität, dass man endlich mal nicht neidisch übers Wasser dorthin blickt, wo alternativer Sound wirklich zu Hause ist. Mit Heim hat er hier kurz mal eine Heimat gefunden.









© Papercup Records

Keshavara – Keshavara (Papercup Records)

Wenn die Welt mal wieder im blubbernden Morast aus Wahrheitsverachtung und Gewaltverherrlichung abzusaufen droht, hilft es sehr, sie als Ganzes zu begreifen: als sinfonisch kompaktes System, organisch verbunden wie das Meer. Keshav Purushotham hat das begriffen. Er war auf einer musikalischen Lebensreise zu den Wurzeln seines Vaters, dem indischen Jazztrommler Ramesh Shotham. Mit all seiner Weisheit packt der Künstler aus Köln die Komplexität der Welt in ein Unterseeboot, taucht damit tief in den Ozean, lässt den weltumfassenden Sound wieder aufwärts dringen.



Das unbetitelte Solodebüt von Keshavara, der die Ränder der Realität schon mit seiner Band Timid Tiger in synthetischen Schmelz getaucht hat, ist ein Popalbum, wie es einst Laid Back gelungen wäre und später vielleicht dem norwegischen DJ Todd Terje: bis zum Muskelschwund entspannt, aber gerade in dieser Lässigkeit stark genug, um auf dem blubbernden Morast zu treiben, statt darin unterzugehen. Luftmatratzenmusik der gediegeneren Art.









© Trouble In Mind Records

Ultimate Painting – Dusk (Trouble In Mind Records)

Nein, früher war nicht alles besser – nicht die Manieren, nicht das Wetter, nicht der Respekt vor irgendwem. Im Gegenteil. Es wurde mehr gehasst, geschwiegen, geprügelt, gesoffen und so geraucht, dass sich der Dunst verbleiten Benzins, ungefilterter Schlote und offener Kohleöfen zum toxischen Nebel verdichtete. Nur eins war früher wirklich besser: die Musik. Und um das anschwellende Gebrüll der Generation Techno gleich mal auszubremsen: Damals wie jetzt kam gewiss viel Müll aus den Boxen. Nur ist er nun dank kinderleichter Herstellung in der Überzahl, millionenfach. Da wirkt es angenehm ausgleichend, wenn der Sound von früher in die Gegenwart transponiert wird, ohne ihn aus der Grube zu zerren oder schlimmer noch – zu kopieren.



Ultimate Painting betreiben daher keine Leichenfledderei, wenn sie den Beat der Sixties wiederbeleben. Das Duo aus London unterzieht die Vergangenheit mit der Kraft eigensinniger Stimmen eher einer Modernisierung, die alt und neu auf wunderbare Weise versöhnt. Dank windschiefer Alternativeriffs zur psychedelischen Orgel kreieren Jack Cooper und James Hoare auf ihrem dritten Album ein intensives Konzentrat sanierter Nostalgie, das sich weder anbiedert noch distanziert.