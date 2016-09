ZEIT ONLINE: Warum brauchen Menschen Musik?

Dieter Meier: Weil sie neben der Sprache der Anfang des Menschseins ist. Der erste Mensch hat ja schon in der Natur Klänge gehört und man findet bei Homo-Sapiens-Erscheinungen bis heute primitivste Formen von Flöten aus Knochen oder Rhythmusinstrumenten. Der Mensch ist Musik.

ZEIT ONLINE: Macht es einen Unterschied, ob die Töne elektronisch oder auf natürlichen Instrumenten gespielt werden?

Meier: Glaube ich nicht. Der technische Fortschritt hat stets der Musik gedient und sie erweitert. Denken Sie an die Harfe, die flach gelegt und dann mit Hämmerchen als Cembalo bespielt wurde. Aus dem wiederum entstand später das Klavier. Und immer ging es darum, noch differenziertere Klänge zu erzeugen und die Musik weiter zu beseelen.



Boris Blank: Als meine Mutter krank war und im Spital in der geriatrischen Abteilung lag, habe ich ein bisschen Geld gespendet, um Instrumente für die dementen Leute zu kaufen. Als die dann spielten, waren sie überglücklich und man konnte plötzlich über die Zeiten reden, in denen sie jung waren. Musik verbindet Stimmungen, Erinnerungen und Gefühle mit der Gegenwart.

ZEIT ONLINE: Mit Yello machen Sie seit 38 Jahren elektronische Musik. Was ist heute – in Zeiten von David Guetta, Avicii oder Dr. Dre – schöpferisch anders? Die Automatisierung?

Meier: Eigentlich gibt es zwischen gregorianischen Gesängen, Streichquartetten von Beethoven und moderner Musik keine Differenz. In der Essenz geht eine Komposition aber unterschiedlich tief. Was auch daran liegt, dass viele Musiker heute von ihren Instrumenten gespielt werden, nicht umgekehrt. Die scheinbare Vielfalt des Klangangebots führt zur Einfalt der Musik. Die kommerziellen DJs wie David Guetta shaken da auf der Bühne, unterhalten die Massen und bekommen eine halbe Million Euro pro Auftritt, aber artistisch ist das eine Pöbelei, eine Hysterie von austauschbaren Machern und flacher Musik ohne große Identität.

Blank: Was aber auch mit der Belanglosigkeit vieler Massenmedien zu tun hat, auch der Radiosender. Bei Konsummusik bleibt selten etwas hängen, aber zum Glück wird noch getanzt. Wenigstens das.



ZEIT ONLINE: Trotzdem hat David Guetta beim Streamingdienst Spotify fast 23 Millionen Fans und Sie mit Yello kaum mehr als 160.000. Was bedeutet das?

Meier: Mal abgesehen davon, dass wir Spotify bis vor Kurzem gar nicht bedient haben: Was Guetta macht, ist Kitsch und Kitsch war immer schon erfolgreicher als Kunst. Der Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem wurde mal gefragt, warum in seinem Genre so viel Schrott produziert wird. Seine Antwort: 'Ganz einfach! In allen Gebieten der Kunstversuche ist 98 Prozent Schrott, bei uns traut man sich, es auch zu sagen.' Der Mann hat völlig recht: Schauen Sie sich doch mal die meisten Lyriker von heute an, die sich gespreizt wichtig nehmen und romantisch säuseln. Alles Humbug, alles Kitsch. In der Malerei, der Postmoderne ist es nicht anders; auch wenn Kuratoren, Sammler und Museumsdirektoren das in der Irrationalität ihrer kurzen Nahrungskette anders sehen. Da sind viele Mitläufer, Angepasste und Opportunisten unterwegs, die nicht sich selbst erfinden, sondern ein Marketingkonzept.

Blank: Wobei ich auch Yello nicht als Kunst bezeichnen würde. Trotzdem haben wir zumindest den Anspruch, nicht das einfachste und gefälligste Strickmuster zu liefern. Dafür finde ich 160.000 Fans bei Spotify eine ganze Menge.



ZEIT ONLINE: Die von Ihnen, Herr Blank, entwickelte Kompositionsapp Yellofier wurde bei iTunes 2014 zum letzten Mal aktualisiert. Kommt mal wieder was Neues?

Blank: Ja, es ist im Gespräch, dass da neue Ideen dazukommen. Möglicherweise gibt es auch eine Fassung namens Yellofier Toy, die auf unser neues Album aufsetzt.

ZEIT ONLINE: Auf den Straßen gibt es kaum noch junge Menschen ohne Kopfhörer oder Knöpfe im Ohr. Hören die wirklich Musik oder ist das nur ein Grundrauschen, ein Schutz vor dem Außen?

Blank: Das frage ich mich auch. Ich bin ja oft mit dem Rad unterwegs. Selbst wenn ich klingele und laut rufe, hören mich die Jogger vor mir nicht. Was machen die? Wenn ich im Wald bin, nehme ich doch die Natur wahr, höre meine Schritte. Aber in welcher Welt leben diese Leute? Keine Ahnung.



Meier: Ich habe den Eindruck, das ist eine sich verselbstständigende Sucht, nicht dort zu sein, wo man eigentlich ist. Dieses Nicht-mehr-vorhanden-Sein im realen Leben ist die große Seuche des Internet. Man will mit allem connected sein, nur nicht mit dem Stuhl, auf dem man gerade sitzt. Das ist eine permanente Gegenwartsflucht. Im Dialog mit anderen Menschen zu sein, ist eine Herausforderung. Dem entfliehen die Leute. Diese blöde Maschine Smartphone saugt alles ab.