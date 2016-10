Die Popdiva rast zu einem harten, beatbelegten Rockstück durch die kalifornische Wüste. Langer blonder Pferdeschwanz, schwarzes T-Shirt, Hippie-Sonnenbrille und ultraknappe, fransige Jeans-Hotpants. Wenn sie nicht am Lenkrad eines Jeeps zerrt, führt sie einen Veitstanz auf, zuckend, schüttelnd, stampfend, irgendwie sauer, und die Kamera ruckelt unruhig wie im Neunziger-MTV. Perfect Illusion, das Video zur ersten Single ihres neuen Albums Joanne, ist von gewisser Komik: Lady Gaga, Meisterin der Täuschung, schreit darin, dass ihre Verliebtheit nur Illusion gewesen sei, und um dieses Drama noch zu steigern, bedient sie sich sogar der halbtonhöheren Modulation, die man in Fachkreisen als truck driver's gear change kennt (nach dem Drehzahlheulen, wenn der Trucker zum Beschleunigen einen Gang runterschaltet).

Da lacht man doch gern. Nicht mit ihr, sondern über sie – zu groß die Fallhöhe zwischen Discorock, Herzbruchtext und der leidenschaftlichen Wutgeste, mit der sie das Ganze zur Kritik an der digitalen Moderne stilisiert: "Es gibt viele Dinge im Internet, die gar nicht echt sind", erklärte sie der BBC zum Song. "Er ist ein wütender Kommentar: Die Menschen sollen sich wieder auf menschliche Bindungen besinnen."

Das klingt schon verwirrend aus dem Mund einer Künstlerin, die sich bisher auf die totale Inszenierung verlassen hat – von grellen Trash-Beats bis zu den seltsamsten und abenteuerlichsten Kostümen und Shows. Mittlerweile 30, galt sie lange als die aussichtsreichste Anwärterin auf Madonnas Thron seit Madonna. Die amtlichen Zahlen: Rund 100 Millionen verkaufte Alben, sechs Grammys, ein Weltrekord in Twitterfollowern sowie natürlich, höchste Weihe des US-Mainstreams, Pausensängerin beim Superbowl.

Heldin für Teenager aller Altersgruppen

Authentizität ist nicht gerade das, was man auf solchen Spielplätzen vermutet. Vielmehr gehört es zu den meisten bekannten Popkonzepten, die Maßstäbe der Realität und des Realismus zu ignorieren, zu verwerfen oder zu verhöhnen. Die Besten erfinden sich einfach immer als die komischen, schrillen Vogel, die sie sein wollen. Unberechenbar, rätselhaft, glamourös und laut rührte Gaga so in den vergangenen Jahren nicht nur die Werbetrommel für alles Queere, sondern versammelte darüber hinaus Verhaltensauffällige aller Art, also Teenager aller Altersgruppen, um sie für Sex, Gott und Disco zu begeistern. Dabei klang die Idee "Lady Gaga" immer besser als ihr synthetisch hoppelnder Inklusionspop mit seinen leicht zugänglichen bis gern auch billigen Reizen – dank interessanter Kleider (Rindersteak), Perücken (Plastik) und Gesten (Dalai-Lama-Gespräch) fiel die Musik nicht so ins Gewicht.

Aufgewachsen an der poshen Upper West Side New Yorks und dort in einer Privatschule ausgebildet, werkelte sie zunächst als Popsängerin orientierungslos vor sich hin – auch ein bisschen hippiesk, heißt es: Im Schultheater war Stefani Germanotta als "The Germ", die Bazille, bekannt. Dann erfuhr sie von Andy Warhol, seinem künstlichen Popwesen und seiner High Society der Superstars, zu denen er die Freaks der Gesellschaft formte. Nicht dass man während ihres rasanten Aufstiegs seit Mitte der nuller Jahre erkannt hätte, ob Gaga nach Konzept arbeitete oder nur wilde, exzentrische Motive um sich warf.

Verdammt echt

Fast ein bisschen rührend explizit nannte sie ihr letztes Album Artpop, sprach mit angeklebtem Dali-Bärtchen vom Kunstprinzip aus Sex, Ruhm und innerer Kraft; und für das Cover ließ sie Jeff Koons, den Oberflächenmeister und Meisterkitschier der Popart, eine Gaga-Figur gestalten. Im Rückblick wirkt Artpop nicht wie das beabsichtigte Manifest, sondern wie ein Abschied vom Oberflächenkonzept, der mit Joanne nun vollzogen ist: Gaga bekennt sich zu einem Innenleben.

Sie berichtete, dass sie zu Beginn ihrer Laufbahn von einem Musikproduzenten vergewaltigt worden sei, sprach von Demütigung, Therapie, Alkoholmissbrauch und nahm schließlich mit dem greisen Jazzsänger Tony Bennett 2014 ein Album mit Jazz-Standards auf, um auch diese Facette zu dokumentieren. Sonst fiel Cheek to Cheek, so der Titel, vor allem durch seine solide Traditionalität auf. Lady Gaga unterstrich damit, worauf sie schon immer beharrt hatte – dass sie singen kann. Nur hatte genau dieses kunsthandwerkliche Beharren ihren Pop immer mit einem unvorteilhaften Mittelmaßverdacht markiert. Man kennt das sonst eher von seriösen Leuten wie Sting.