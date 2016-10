© Kompakt

The Orb: COW / Chill Out, World! (Kompakt)

Jetzt chill mal, Welt, und betrachte die Lilien! Die Botschaft aus Albumtitel und erstem Track passt zur Mondarchitektur und Alpenszenerie der letzten Platten von The Orb. Auf der neuen ruft analog ein Kuckuck im digitalen Waldesrauschen. Elektronischer Hippiekram? Chill Out hieß auch das legendäre Ambient-Konzeptalbum von The KLF, deren Keyboarder Jimmy Cauty schon 1988 Gründungsmitglied von The Orb war.



Die Weltraumritter bereiteten der britischen Rave-Bewegung und Bands wie The Prodigy und Chemical Brothers den Weg, im Zickzackkurs ging es vom elektronischen Indierock über düstere Geräuschlandschaften zum Ambient-House. Von der Besetzung blieben Dr Alex Paterson und das Palais-Schaumburg-Urgestein Thomas Fehlmann übrig, als Duo veröffentlichen sie beim Kölner Technolabel Kompakt.



Mit ihrem Chillimperativ streuen sie dem sich in Bösartigkeiten überschlagenden Weltgeschehen feinsten Entschleunigungssand ins Getriebe. Durch Hörspielminidramen wogen geisterhafte Glissandi aus fernen Bläsern, Hawaiigitarren, Moogsynthesizern, Radiostimmen und Interferenzen. Die auf Reisen gesammelten Fieldrecordings teilen sich mit den Lieblingsplattensamples einen Grundrhythmus, in feucht blubbernden Loops schaukeln sie vor und zurück. Ihr Space-Echo gipfelt im milden Bassbeben einer tiefenentspannten Urknallpsychedelia.









© UOVOOO

Oval: Popp (UOVOOO)

Eine musiktechnologische Sensation der neunziger Jahre war Ovals Musik aus Fehlern. Markus Popp, seit 1995 alleiniger Ovalproduzent, machte den Glitch-Noise von kaputten CDs zur Innovation in der Produktionsästhetik. Der kühlen Technikaffinität zum Trotz, freuten sich die Elektronika-Fans abseits vom Technomainstream am Klangteppich aus Clicks & Cuts. Als es zur Jahrtausendwende niemanden mehr verwunderte, wie aus Algorithmen Musik entsteht, veröffentlichte Popp die ovalprocess-Software als DIY-Gadget.



Auf dem Album Popp wird er nun persönlich – und doch wieder nicht. Er wirft die Hörerschaft in den Orchestergraben eines bizarren Musiktheaters, die Streicher, Bläser, Gitarren und Glöckchen wiederholen endlos den anarchischen Moment des Einstimmens. Solisten und Chöre scheinen rückwärts zu singen, surreal wie die einsilbigen Fantasietitel. Maestro Sequenzer vergisst seine Partitur und verwirbelt die nicht synchronisierten Melodienkürzel Sounds in fiependen Zeitschleifen. Das Effektgerät verpasst absichtlich unabsichtlich den Szenenabgang, während das Schlagzeug vorlaut den Arlecchino mimt, Breakbeats schnarrt und rumpelige R'n'B-Purzelbäume schlägt. Das hat etwas vom aufmüpfigen Treiben der commedia dell'arte, verharrt aber dramaturgisch unentschlossen zwischen Annäherung und Verweigerung.









© PIAS

Agnes Obel: Citizen Of Glass (PIAS)

Dieser Stimme wird der Kopfhörer zu eng, sie will dein Wohnzimmer, dein Bad, das Dachstudio der Freundin, den Open-Air-Himmel, den Garten der Großeltern, den Konzertsaal – eine Kirche? Diese Stimme braucht keine Selling Points (alle Songs des dritten Albums selbst geschrieben, komponiert, aufgenommen, abgemischt, produziert) und keine biografischen Infos (in Berlin lebende Dänin, viel Klassik und Folk im Elternhaus, Ausbildung als Pianistin, etliche Musikpreise). Sie setzt den Rezeptionszustand des Hörer einfach auf "Ich weiß nichts, also höre ich". Als schlankes Geländer genügen ihr Piano, Cello, Geige, Vibrafon und ein kleines Schlagzeug. Nicht mit Daten und Fakten sondern mit glasklarem Songwriterpop durchleuchtet Agnes Obel das Hörerherz. Sie gibt dem gläsernen Bürger aus dem Albumtitel ein wenig träumerische Integrität zurück.









© Antime

Soft Grid: Corolla (Antime)

Aus dem Urschaum von Improvrock und Synthiepop schälen sich gleich zwei Berliner Göttinnen des leidenschaftlichen Krachs: Jana Sotzko und Theresa Stroetges, letztere auch bekannt als Golden Diskó Ship, erstere von der Band Drop Out Patrol. Zusammen mit dem Schlagzeuger Sam Slater sind sie Soft Grid und entfesseln auf ihrem Langspieldebüt Synthiestürme, Gitarrengewitter, Geigenentgleisungen sowie Stimmband- und Kehlkopforgien.



Die Lyrics erzählen krude kleine Storys von Liebe auf der Krankenstation – in einer leerstehenden Lungenheilanstalt gründete sich das Trio 2014 – oder sampeln Ausschnitte aus Werner Herzogs abgründigem Dokumentarfilm Into The Abyss. Doch das Urgewaltige täuscht insofern, als Soft Grid ihre wie Momentaufnahmen wirkenden, live eingespielten Stücke aus vielen Schichten und nach genauen kompositorischen Ideen konstruieren. Also kein l'art pour l'art, eher eine geplant eingeleitete Suche nach den neun Leben diverser vom Auto überfahrener Popwesen.









© Planet Mu

Kuedo: Slow Knife (Planet Mu)

Das Label Planet Mu wurde ab 1995 zum schwierigen Zwilling von Warp, der britischen Geburtsstätte von Intelligent Techno und Ambient. Sein Gründer Mike Paradinas hegte das Independent-Prinzip für die abseitigen Spielarten der elektronischen Musik. An jene Zeiten erinnern die im Echohall aufgelösten Orgelpfeifensounds, die Kuedo alias Jamie Teasdale seinen Keyboards entlockt. Apokalyptische Drones und düstere futuristische Synthscapes, auf Slow Knife steigert Kuedo die Emotionalität gegenüber seinem Debüt von 2011 noch.



Allerdings geraten einige der von Horrorthrillern und SciFi-Filmen inspirierten Fanfaren und Flötensalven mitunter zum Schmonzes. Die Stärken liegen in Titeln wie Breaking The Surface oder Broken Fox – Black Hole, dort entwickeln die Panoramaschwenks, bedrohlichen Breaks und Noiseskizzen einen berauschenden Sog. Gelegentlich sorgt ein Cello für Erdung, ein luftiges Piano für Leichtigkeit, ein Grillenzirpen für Kontemplation. Und bevor der Ambient-Atem zu lang wird, greifen tiefe Beats und Dub-Spiralen nach Kuedos Wurzeln in der UK Bass Music.