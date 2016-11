© Capitol/Universal

Jim James: Eternally Even (Capitol/Universal)

Das Bart-Frisur-Arrangement und die spiritistischen Anwandlungen dürfen nicht täuschen: Jim James ist vielleicht ein Zausel, aber auch ein genauer Musiker und Produzent, der sehr hart arbeitet. Als Kopf der Band My Morning Jacket und auch solo schafft er die Balance zwischen Indierock und Freak-Folk und stellt beide Lager zufrieden. Zwischendurch schreibt er auch schöne liner notes, unter anderem für wiederveröffentlichte Alben von Isaac Hayes. Dessen irre lang gehaltener Orgelton auf By The Time I Get To Phoenix verfolge ihn bis heute, sagt Jim James.



Vielleicht ist diese Affinität der Schlüssel zu seinem zweiten Solo-Album. James agiert in erster Linie als Nachlassverwalter von psychedelischem Rock, angereichert mit überraschend viel Soul. Von Hayes borgt er sich nicht nur die vibrierenden Orgeln und verzerrten Gitarren aus, sondern auch die Geduld. Zu Beginn führt er eine große Basslinie ein, die im Verlauf des Albums immer wieder auftaucht und schließlich im Zentrum der zweiteiligen Suite We Ain't Getting Any Younger steht.

James' Liebe für diesen orchestralen Soul der Siebziger hebt das Album über die anderen Versuche der vergangenen Jahre, die Freak-Psychedelia-Tradition zu beleben. Sein Gesang flirrt durch den Raum, lässt sich nicht verorten. Bei aller Schwere der Drums und Gitarren und üppigen Arrangements hat das Album eine große Leichtigkeit. Am Ende weht es einfach davon.









NxWorries: Yes Lawd! (Stones Throw)

2016 war ein gutes Jahr für Anderson.Paak, sein Album Malibu war eine der besten Platten des Frühlings, auf dem er zwischen tumb, verletztlich, losgelöst und aufgekratzt jedes Gefühl abdeckte, und dabei die eh porösen Grenzen zwischen R 'n' B und Hip-Hop angemessen ignorierte. Auf Yes Lawd!, zusammen mit dem Produzenten Knowledge als Duo NxWorries, ist er aber, trotz des Erfolgs, vor allem schlecht drauf.

An den Beats kann es nicht liegen. Knowledge samplt süßen Soul, mit feinem Ohr für Streicher, Bläser und Plattenknistern ganz so, wie es die verstorbene Produzentenlegende J Dilla vorgemacht hat. Zwischen Beat und Hintergrundgesang auf der einen und Paak auf der anderen Seite ist eine Trennscheibe aufgebaut, nicht akustisch, aber emotional. Das Erlösungsversprechen des Albumtitels wird nicht eingelöst, obwohl eigentlich da Paaks Stärke als Sänger liegt. Es passt also, dass die Momente von echter Beseelung beinahe rein instrumental sind, wie in Can I Stay, wo Paaks Gesang Talkbox-ähnlich komplett verzerrt ist. Die kryptischen Songtitel, die aufgesetzt kratzige Stimme, die konstanten Beschwerden über bitches und hater: Man könnte das Album fast feindselig nennen, wenn die Musik nicht so einladend wäre.









Hundreds: Wilderness (Embassy of Music)

Sich scheinbar wortlos verstehende Geschwisterpaare sind ja immer etwas gespenstisch. Das Hamburger Duo Eva und Philipp Milner spielt mit dieser wehenden Unheimlichkeit und setzt sie in Musik um. Ihr letztes Album Aftermath war ein abgründiges Labyrinth aus feinst gearbeiteten Klangstrukturen mit versteckten Fallen und Widerhaken.

Auf Wilderness verzichten sie, zum Titel passend, auf diese verzaubernde Finesse. Stattdessen kündigt Eva Milner "the sound of approaching chaos" an. Tatsächlich ist das ganze Album gefangen zwischen chaotischem Weltuntergang und der Grabesstille danach. Als Sängerin ruft Milner mal die Himmel an, mal zur Schlacht auf. Das lässt sich durchaus als Einladung zum Tanzen verstehen, dafür sorgt der neue Fokus auf Percussion und Rhythmus. Auch ihr Gesang wird zum zerhackten Puzzlestück und steht oft eher im Dienst des Rhythmus denn der Melodie.

Wie schon auf den Alben davor sind die Momente der größten Songhaftigkeit – hier ist es das tatsächlich zu saubere Spotless, das daran erinnert, dass Hundreds ja nominell ein Elektropop-Duo sind – die schwächsten. Zum Glück verlieren sie sich lieber in ihrem privaten Klangkosmos statt auf der Tanzfläche. In einem Stück wie dem zentralen Black Sea und den brausenden Synth-Wellen kann man ertrinken. Dann stünden die Milners vermutlich am Rand und schauten zu. Unheimliche Geschwister eben.









Common: Black America Again (Def Jam)

"Dieses Album ist revolutionär. Es geht um unsere Kultur, und es fühlt sich gut an", erklärt der Rapper Common den vollmundigen Titel Black America Again. Der MC aus Chicago stand in den Neunzigern für schonungslos lyrischen Rap und gehörte zum Soulquarians-Kollektiv. Er verlor dann die Orientierung und lieferte ein enttäuschendes Album nach dem anderen, bis er schließlich das Rappen verlernte.

Sein elftes Album soll eine Rückkehr zu altem Glanz sein. Common positioniert sich dabei selbstbewusst als Teil der schwarzen kulturellen Renaissance und stellt sich in eine Reihe mit der Regisseurin Ava DuVernay (Selma, für dessen Titelsong er den Oscar gewonnen hat) und den Autor Ta-Nehisi Coates. Ähnlich wie sie will er erklären, woher das schwarze Amerika kommt, wo es steht, wo es hinmuss. Leider ist das Ergebnis erschreckend banal: "as dirty as in Flint the water the system is" sagt er. Verunreinigtes Wasser in Michigan, Masseninhaftierung, der Aufstieg von Rechts und Polizeigewalt: Common führt all diese Punkte pflichtbewusst auf. Aber ein gerapptes Listicle mit den 17 Gründen, warum die USA am Arsch sind, macht noch keinen großen politischen Hip-Hop.

Black America Again will unbedingt ein Wir-Album sein, aber Common kann nur noch in Ich-Bezügen denken: ich, der große Rapper, ich, das Vorbild, ich, der tolle Liebhaber. Dabei ist er die Schwachstelle seines eigenen Albums, das von Karriem Riggins' jazzigen Produktionen und vor allem den Gesangsparts von Gästen wie John Legend und Bilal lebt.