In der zweiten Folge der Fernsehserie Atlanta entdeckt die Polizei einen Fehler im System: Sie hat einen Afroamerikaner gefangen genommen, der bisher nicht in ihren Datenbanken auftaucht. Daraus ergibt sich eine Reihe launiger Diskussionen zwischen Verhafteten, Aufpassern und Bürokraten, die zunächst amüsant verlaufen, sich dann aufheizen, in einer kurzen Gewalteskalation gipfeln und schließlich zum ursprünglichen Plauderton zurückkehren. Es ist eine ebenso leise wie brutale Szene: das ganze afroamerikanische Jahr in weniger als zehn Minuten.

Verblüffend ist außerdem, dass Donald Glover diese Szene geschrieben hat. Er galt bisher als wandelnde Punchline, nicht zuletzt wegen seiner Ausbildung: Als angehender Autor von Fernsehserien wurde Glover schon während seines Studiums an einer New Yorker Kunsthochschule darauf gedrillt, dass ein Sitcom-Schreiber Witze liefern muss, bis die Lachkonserve glüht, am besten im Sekundentakt. Der treffsichere Schnellschuss ist seine Disziplin. Bereits mit Mitte 20 stieg er zum wichtigsten Mitglied im Autorenstab der Meta-Sitcom 30 Rock auf. Einer großen Autorenkarriere stand nur noch er selbst im Weg.

Donald Glover, die wandelnde Punchline, beschloss auf dem Höhepunkt seines 30 Rock-Erfolgs, dann doch lieber Schauspieler und Rapper sein zu wollen. In der vergleichsweise konventionellen Sitcom Community spielte er zwischen 2009 und 2014 ein strauchelndes Footballtalent, das als liebenswerter Eierkopf seine wahre Bestimmung findet. Außerdem veröffentlichte er im selben Zeitraum zwei Hip-Hop-Alben unter dem Namen Childish Gambino. Diese drehten den Spieß wieder um: Beladen mit einem Minderwertigkeitskomplex in Trump-Tower-Größe kämpfte Glover dagegen an, als Nerdrapper ohne street cred verlacht zu werden.

Jede Zeile ein Gag

Zwei Dinge sind für die Glaubwürdigkeit eines Rappers bis heute problematisch: wenn man merkt, dass er sich zu sehr anstrengt, und wenn man weiß, dass er aus halbwegs geregelten Verhältnissen kommt. Das ist zwar nicht fair, aber Gesetz: Selbst der Professorinnensohn Kanye West wurde erst zum weltgrößten Popstar, als er das Denken in klassischen Hip-Hop-Kategorien aufgab, seine Musik für genrefremde Einflüsse öffnete und sich mit Walt Disney, Steve Jobs oder Michael Jordan verglich, statt den Wettstreit mit anderen Rappern zu suchen.

Glover verehrt West, aber man hörte das nie. Stets rappte er so, wie er auch Witze für das Fernsehen geschrieben hatte: jede Zeile ein Gag, ein Bluff oder ein Wortspiel. Hauptsache clever oder wenigstens pseudoclever. Der Sohn einer Erzieherin und eines Postangestellten trat seine für Hip-Hop vermeintlich untypische Herkunft in die Breite und bezeichnete sich als einzigen schwarzen Typen auf einem Konzert des Folksängers Sufjan Stevens. Aus seinen Worten sprach nicht nur schlecht verhohlener Ärger über die Ablehnung der eingefleischten Rapcommunity, sondern auch eine überholte Vorstellung derselben.

Umso erstaunlicher ist die Wende, die Glovers Karriere mit der von ihm konzipierten, geschriebenen und teilweise inszenierten Fernsehserie Atlanta nimmt. Darin geht es um den Tagträumer und Princeton-Abbrecher Earnest Marks (Glover selbst), der nach Stone Mountain, einen Vorort von Atlanta, zurückkehrt und Manager seines rappenden Cousins Alfred "Paper Boi" Miles (Brian Tyree Henry) wird. Atlanta ginge mit dieser Exposition und seinen bündigen 20-Minuten-Folgen als Sitcom durch. Es ist jedoch eine Serie, die beinahe ganz ohne Punchlines auskommt.

Stattdessen porträtiert Glover die Hip-Hop-Szene seiner Heimatstadt realistisch und liebevoll: von einem kenntnisreich kompilierten Soundtrack über Gastauftritte, mit denen diverse Rapper ihre früheren Jobs persiflieren, bis zu den treffend überzeichneten Machenschaften lokaler Rapblogs, Radiosender und Labels. Mit gratis veröffentlichten Mixtapes muss Paper Boi in Vorleistung treten, um später auf einen Plattenvertrag hoffen zu können. In der Zwischenzeit hält er sich als Drogendealer über Wasser.