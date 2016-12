Der britische Popsänger George Michael ist tot. Der 53-Jährige sei zu Hause "friedlich entschlafen", berichtete die Agentur PA unter Berufung auf seinen Publizisten. "Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist", teilte der Publizist mit. Der Sänger und Komponist lebte zuletzt in Highgate bei London. Im Namen der Familie bat der Publizist, ihr Privatleben "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. "Gegenwärtig gibt es dazu keinen weiteren Kommentar."

George Michaels eigentlicher Name war Georgios Kyriakos Panagiotou, er kam als Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters zur Welt. Zusammen mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley begann er seine Karriere: Die beiden gründeten das Duo Wham, das in den 80-er Jahren zahlreiche Hits landete. Bekanntester Song aus dieser Zeit ist der auch heute noch beliebte Weihnachtsschlager Last Christmas.

Später setzte Michael seine Karriere als Solo-Musiker fort und landete 1987 mit seinem Werk Faith einen weiteren großen Erfolg. Im Laufe seiner Karriere verkaufte er weltweit mehr als 100 Millionen Alben.

In den 90er Jahren erlebte Michael viele persönliche Schicksalsschläge. Vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen. Er verfiel in Depressionen und begann, Drogen zu nehmen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erzählte: "So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr."