Die Rolltreppe an der Prager U-Bahn-Station Flora ist alt und so schnell, dass man sich unwillkürlich schräg legt. Oben stemmen sich ockerfarbene Mietshausburgen vom Anfang des 20. Jahrhunderts dem grauen Himmel entgegen. An Bach denkt man hier eher nicht. Es sei denn, man ist mit Zuzana Růžičková verabredet, einer der bedeutendsten Interpretinnen seiner Cembalomusik, "la grande dame du clavecin", wie sie in Frankreich seit Jahrzehnten genannt wird. Diese Künstlerin hat das Schlimmste erlebt – und wie durch ein Wunder überstanden .

In dem Wohnhaus in der Prager Slezská, einer stillen Straße, gibt es einen Fahrstuhl; im sechsten Stock wartet die Neunzigjährige. Zierlich, hellwach, freundlich, wie beiläufig auf einen schwarzen Stock gestützt, das Gesicht nicht alt. In einem Zimmer steht ein Tischchen mit Keksen und Aschenbecher bereit. Und hier kommt bald das Mädchen zum Vorschein, das Auschwitz überlebte, das den Hamburgern die Trümmer wegräumen musste und mit zerschundenen Händen noch mal ganz von vorn anfing, um vor den Ohren der Welt wieder bei Bach anzukommen. In seine Musik hatte sie sich früh verliebt, im böhmischen Pilsen/Plzeň, wo sie am 14. Januar 1927 zur Welt kam, als Tochter eines jüdischen Kaufmanns. Eine glückliche Kindheit.

"Mein Vater hat das Geschäft meines Großvaters weitergeführt, ein kleines Warenhaus mit Spielwaren, wo man auch bijouterie und galanterie kaufen konnte. Meine Mutter half im Geschäft und spielte ein bisschen Klavier, wie es so üblich war." Zuzana, das einzige Kind, bekam auch Klavierunterricht, sie hatte eine deutsche Gouvernante, und Englisch lernte sie beim Vater, der bei Verwandten in den USA im Warenhaus gelernt hatte. Eine Großmutter war musikbegeistert und nahm Zuzana in die Oper mit. "Mich hat alles gereizt, auch die Popmusik damals, aber bei Bach fühlte ich, was man nur mit Déjà-vu beschreiben kann."

Dann kamen die Nazis und alles wurde anders

Bei einem Ferienaufenthalt im Riesengebirge fiel die elfjährige Klavierspielerin einem Hotelgast auf. "Wunderbar, wie die Kleine Bach spielt!", sagte er den Eltern. Es war Thomaskantor Günther Ramin. "Sie wollten kein Wunderkind und haben mir zuerst nichts davon gesagt." Aufgeschlossen waren sie aber doch. Weil Zuzana die Aufnahmen der Cembalistin Wanda Landowska liebte und auch die Klavierlehrerin zum Cembalo riet, sollte das Mädchen nach Ende der Schulpflicht an Landowskas Schule bei Paris studieren, ab 1942. "Ich war schon angemeldet. Naja, und dann kamen die Nazis und alles wurde anders."

Wenn Frau Růžičková "Naja" sagt oder "nicht wahr?", wird es gefährlich in ihrem Leben. Sie würde davon vielleicht gar nichts erzählen, hätte sie nicht den 1923 geborenen Komponisten Viktor Kalabis kennengelernt und geheiratet. "Er hat immer nachgefragt: Bitte, erzähl mir alles! Bis zu seinem Tod hat er gesagt, es war nächst der Musik seine größte Aufgabe, mich von diesem Trauma zu befreien." Zuerst durfte sie in Pilsen nicht mehr ins Gymnasium, aber bis 1941 noch zu ihrer Klavierlehrerin, "das war sehr riskant mit dem Judenstern".

Im Januar 1942 musste die Familie nach Theresienstadt, wo Zuzanas Vater starb. "Es gab dort ein Klavier, ich habe noch geübt und gespielt, und ich war auch im Chor der Kinderoper Brundibar von Hans Krása. Wir haben immer gehofft, dass es besser werden wird, aber dann haben wir schon gemerkt, dass die Osttransporte irgendwo … Fürchterliches erleben würden, und, naja, dann kam's eben auch." Als sie und ihre Mutter nach Auschwitz mussten, Dezember 1943, "halfen meine Freunde einpacken, ich hatte eine Menge Noten, und sie sagten, das wirst du wahrscheinlich nicht brauchen."