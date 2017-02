Deutschland will Isabella Levina Lueen zum Eurovision Song Contest 2017 nach Kiew schicken. Die 25-Jährige mit Wohnsitzen in London und Berlin schaffte es am Donnerstagabend beim Vorentscheid in Köln als einzige Kandidatin in die letzte Runde - und stand damit bereits als Sieger fest. Zum Ende der rund dreistündigen ARD-Show "Unser Song 2017" entschied sich nach dem Votum des TV-Publikums, dass Levina beim ESC-Finale am 13. Mai in der Ukraine mit dem Titel "Perfect Life" auftreten wird.



Am Ende stimmten 69 Prozent der Zuschauer für "Perfect Life". Die Songs waren vorgegeben. Das Sieger-Lied "Perfect Life" stammt unter anderem aus der Feder von Songwriterin Lindy Robbins. Sie hat auch schon die Backstreet Boys ("Incomplete") und den DJ David Guetta ("Dangerous") zuverlässig mit Chart-Material versorgt.



Die Jury aus ESC-Gewinnerin Lena, Volksmusik-Moderator Florian Silbereisen und Sänger Tim Bendzko hatte nur kommentierende Funktion - kürte Levina, die in Berlin und London lebt, allerdings schon früh zur Favoritin des Abends. "Du hast es wirklich unglaublich gesungen", sagte Deutschlands bislang letzte ESC-Gewinnerin Lena.



Für Florian Silbereisen "macht Deutschland definitiv nichts falsch" mit der ausgebildeten Sängerin, die aktuell noch in Bars auftritt. Für Deutschland kann es beim Eurovision Song Contest nach letzten Plätzen in den Jahren 2016 und 2015 eigentlich nur noch besser werden. Moderatorin Barbara Schöneberger sprach von einer "Welle der Sympathie".

Ursprünglich waren fünf Nachwuchs-Musiker ins Rennen um das deutsche ESC-Ticket gegangen. Der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) hatte sie in einem Casting gefunden.